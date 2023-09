I CALCIATORI DEL MANCHESTER UNITED HANNO UN PROBLEMA CON LE DONNE - IL BRASILIANO ANTONY È STATO ACCUSATO DALL'EX COMPAGNA GABRIELA CAVALLIN: L'AVREBBE PICCHIATA E MINACCIATA DI MORTE TRA GIUGNO 2022 E MAGGIO 2023 - LE AGGRESSIONI (TESTATE, TAGLI ALLA MANO FINO ALL'OSSO) SAREBBERO AVVENUTE ANCHE MENTRE LEI ERA INCINTA. E QUESTO AVREBBE DETERMINATO LA PERDITA DEL BAMBINO - IL CLUB HA APERTO UN'INDAGINE E IL CALCIATORE È STATO ESCLUSO DALLA NAZIONALE BRASILIANA - UN' ALTRA PATATA BOLLENTE PER I "RED DEVILS", A POCO PIU' DI UN ANNO DEL CASO GREENWOOD, ACCUSATO (POI PROSCIOLTO) DI STUPRO E VIOLENZA CONTRO LA EX

antony 3

1. ANTONY ACCUSATO DALL'EX: GABRIELA CAVALLIN AFFERMA CHE HA MINACCIATO DI UCCIDERLA

Estratto dell'articolo di Richard Martin per www.goal.com

L'esterno del Manchester United Antony è stato accusato di aver aggredito la sua ex fidanzata mentre era incinta, di averle dato una testata e di averle tagliato la mano fino all'osso. In un'intervista con il sito brasiliano UOL pubblicata nella giornata di lunedì, che include fotografie e screenshot di messaggi, l'influencer e DJ Gabriela Cavallin ha affermato che il giocatore dello United e del Brasile l'aveva attaccata in varie occasioni tra giugno 2022 e maggio 2023.

gabriela cavallin 4

Gabriel Cavallin ha evidenziato di come il calciatore le ha lanciato un bicchiere e lei, nel tentativo di difendersi, si è tagliata un dito fino all'osso. Cavallin ha presentato una denuncia alla polizia contro Antony a San Paolo, in Brasile, nel giugno 2023. Secondo il rapporto di UOL, ha anche presentato una denuncia contro il giocatore alla polizia di Greater Manchester.

IL RACCONTO DI GABRIELA

Cavallin ha raccontato a UOL di essere stata aggredita per la prima volta da Antony il 1 giugno 2022, mentre era incinta e in vacanza in Brasile. Ha evidenziato che Antony l'ha messa in macchina, l'ha aggredita e ha minacciato di lanciarla a tutta velocità dal veicolo in movimento. […] Secondo il rapporto, la donna ha perso il bambino dopo circa 16 settimane di gravidanza.

gabriela cavallin 1

Il rapporto dell'UOL fornisce anche i dettagli di un incidente avvenuto il 15 gennaio 2023. Il sito web afferma che la donna aveva riferito in tribunale che Antony le aveva dato una testata e un pugno, lussando una protesi mammaria.

[…] Descrivendo l'ultimo incidente dell'8 maggio, che ha portato al taglio del suo dito, Cavallin ha detto: "Sapevo che dovevo andarmene, ma non potevo. Mi piaceva molto. Avevo molta speranza. Ero molto legata all'inizio della nostra relazione, alle cose che lui è stato per me all'inizio. Quell'ultimo giorno è stato molto serio. Avevo davvero paura di non poter uscire di casa".

le ferite riportate da gabriela cavallin dopo la presunta aggressione da barte di antony 1

"Antony ha chiuso a chiave la porta di casa e non mi ha lasciato uscire, e io avevo il dito aperto, tutto ferito. Ha rotto le mie cose, mi ha preso il passaporto". Cavallin ha presentato una denuncia alla polizia contro Antony a San Paolo, in Brasile, nel giugno 2023. Secondo il rapporto dell'UOL, ha anche presentato una denuncia contro il giocatore alla polizia di Greater Manchester. […]

I MESSAGGI OFFENSIVI

Non solo, la Cavallin accusa Antony anche di averla 'bombardata' con ben 13 messaggi offensivi inviati sul suo cellulare in appena 60 secondi. L'attaccante del Manchester United non avrebbe gradito neppure like e commenti lasciati dalla donna sotto alcuni post del compagno di Nazionale, Neymar.

le ferite riportate da gabriela cavallin dopo la presunta aggressione da barte di antony 2

“IO SONO INNOCENTE”

Antony ha affidato ad un comunicato ufficiale il suo commento a quanto sta accadendo nelle ultime ore. Il giocatore ha rispedito al mittente ogni possibile accusa.

“Per rispetto nei confronti dei miei tifosi, dei miei amici e delle mia famiglia, mi sento obbligato a parlare pubblicamente delle false accuse delle quali sono vittima. Fin dall’inizio ho affrontato la questione con serietà e rispetto, fornendo i dovuti chiarimenti alle autorità. C’è un’inchiesta in corso e quindi non posso rendere pubblico il suo contenuto.

antony 1

Posso tuttavia affermare con sicurezza che le accuse sono false e che le prove già prodotte e quelle che produrrò, dimostreranno che sono innocente. La mia relazione con Gabriela è stata tumultuosa, con offese verbali da ambedue le parti, ma non ho mai aggredito nessuno fisicamente. In ogni testimonianza o intervista, le offre una versione differente delle accuse. Respinto ogni accusa e resto a disposizione delle autorità brasiliane per chiarire tutto ciò di cui hanno bisogno. Sono convinto che le indagini riveleranno la verità riguardo la mia innocenza”.

antony 2

[…]

2. IL MANCHESTER UNITED APRE UN'INDAGINE SU ANTONY

Estratto da www.repubblica.it

Il Manchester United ha rotto il silenzio rispetto alle accuse di violenza domestica ricevute dal calciatore brasiliano Antony. Il club inglese ha detto che sta "prendendo la questione sul serio", ma non ha spiegato se farà ancora affidamento sull’attaccante, che è stato invece escluso dalla nazionale brasiliana. Antony è stato accusato di violenza dall’ex fidanzata, Gabriela Cavallin.

gabriela cavallin 2

Le prime accuse erano emerse a giugno, ma è stato solo dopo una serie di recenti interviste che lo United ha deciso di prendere una posizione. Il tema è molto delicato, specialmente per il club in questione, che è stato fortemente criticato per la gestione di un caso simile, con il calciatore Mason Greenwood.

[...] Antony ha risposto sui social, bollando le accuse come “false” e respingendole “con veemenza”. [...]

ARTICOLI CORRELATI

gabriela cavallin 3 gabriela cavallin 5 ANTONY ANTONY ANTONY ANTONY gabriela cavallin 6