Da gazzetta.it

Non poteva esserci post partita più traumatico per Douglas Luiz, al termine di Juve-Lazio. Al ritorno a casa, subito dopo essersi fermato a cena fuori dopo il match, il centrocampista ha trovato la propria casa in collina a soqquadro. Il furto nell’abitazione si è consumato in serata: i ladri hanno portato via 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune collane in brillanti della compagna, Alisha Lehmann, anche lei fuori casa perché impegnata nel ritiro della Juventus Women che oggi affronterà l’Inter a Milano a ora di pranzo. L’allarme è scattato in piena notte, attorno all’una e mezza: sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare i rilevamenti su alcune tracce.

Non è la prima volta che si registra un furto in abitazione all’interno delle villette in collina, una delle zone più eleganti e prestigiose di Torino. Un paio di anni fa una brutta avventura del genere l’avevano vissuta in momenti diversi Moise Kean e Kaio Jorge, oltre che Di Maria che era riuscito a lanciare l’allarme - con l’aiuto di Vlahovic, in quel momento suo vicino di casa - ancora prima che i ladri riuscissero a fare irruzione in casa.

Douglas Luiz e Alisha Lehmann sono arrivati in città l’estate scorsa, hanno scelto di andare a vivere in zona Gran Madre: a due passi dal centro ma dentro il verde, proprio come Cristiano Ronaldo durante la sua avventura alla Juventus. Dicono di trovarsi bene a Torino, ma - ai giorni spesso difficili, per il loro inserimento nel calcio italiano - devono assimilare adesso questa brutta notte extra campo.

