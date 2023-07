CALCIATORI? DA SEMPRE MERCENARI - QUELLI CHE ACCETTANO LE OFFERTE DA CAPOGIRO DELLA "SAUDI PRO LEAGUE" NON SONO MOLTO DIVERSI DAI CAMPIONI CHE NEGLI ANNI '70 VOLAVANO NEGLI STATES, COME PELE' E CHINAGLIA, O QUELLI CHE 7-8 ANNI FA SI FECERO SEDURRE DALLE RICCHE OFFERTE DALLA CINA - D'ALTRONDE E' IL LORO LAVORO: GUADAGNARE MEGLIO POSSIBILE - ANDREBBE SPIEGATO AI TIFOSI ALLOCCHI CHE ANCORA CREDONO ALLE "BANDIERE" NEL CALCIO O ALL'ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA...

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

Soldi, soldi, soldi. Tanti. Ma soprattutto facili. A tal punto che c’è chi sceglie di mollare una carriera vera, nel calcio che conta, nel pieno dell’età e della forma, pur di andare ad arricchirsi in posti lontani, in campionati minori. Mercenari? Forse, ma non scandalizziamoci, please , anche perché è sempre successo: perfino il grande Pelé, già nel 1975, ma a 35 anni, volò a New York per i dollari del soccer made in Usa.

Doveva essere l’alba del calcio americano, invece restò un’illusione, come spesso avviene.

Vedi la Cina, dove la bolla del pallone di sette-otto anni fa è scoppiata dopo che il governo di Xi Jinping ha cambiato strategie. […]

Anche qui alla base di tutto c’è una questione geopolitica, col governo di Riad che punta forte sul calcio (e sull’organizzazione del Mondiale 2030 o 2034) per rifarsi un’immagine globale. Business e pallone. Cristiano Ronaldo è stato solo l’inizio: Benzema a 35 anni ha lasciato il Real Madrid, […]Più discutibile (e preoccupante) è però la scelta dell’ormai ex laziale Milinkovic, che a 28 anni anziché firmare per una big europea ha detto sì all’Al-Hilal per 20 milioni a stagione […]

Come lui, l’ex napoletano Koulibaly, 32 anni: accolto come una rockstar, rischia però di aver chiuso in anticipo la carriera. Sempre che l’emergente Saudi Pro League non diventi davvero un torneo paragonabile alla Premier, come sperano laggiù. Possibile? Doping finanziario Una cosa è certa: lo shopping del fondo sovrano Pif nella nostra serie A fa paura. E giustamente il presidente della Lega di A, Lorenzo Casini, ha parlato di «doping finanziario». Brozovic ha salutato l’Inter a 30 anni e per 25 milioni l’anno. Una fortuna.

Molti meno ne incasserà Cordaz, terzo portiere nerazzurro, che a 40 anni va all’Al Nassr.

Storia significativa, la sua. Perché non solo i big, ma anche le riserve, ora sognano uno stipendio da star: per lui un milione di euro. […]

