I CALCIATORI VOGLIONO ESSERE “PROFESSIONISTI” SOLO QUANDO DEVONO PRENDERE LO STIPENDIO? - LA SERIE A NON PUÒ PERMETTERSI DI SPENDERE 160 MILIONI DI DOLLARI, COME LA NBA, PER PORTAR TUTTI IN UNA “BOLLA”. MA QUI I CALCIATORI SONO I PRIMI A NON VOLER ANDARE IN RITIRO PROLUNGATO - “IL GIORNALE” MANDA UN AVVISO: “I PROFESSIONISTI BEN PAGATI DEVONO SUPERARE L'EGOISMO, SE VOGLIONO MANTENERE L'OTTIMO STIPENDIO. ALTRIMENTI I CLUB COMINCERANNO A CHIEDERE NUOVI TAGLI…”

Riccardo Signori per “il Giornale”

Ogni tanto val la pena ascoltare, osservare, imparare. E magari copiare. L' importante non è copiare, ma copiare bene. In un mondo così difficile anche per lo sport, l' Universo Nba ha fatto lezione. Ora vediamo sorrisi e famiglie sul parquet, la felicità di Los Angeles, l' immortalità di Lebron James, ma chissà là, nella bolla di Orlando, come si stava? «A volte mi chiedevo: dovrei essere qui?

Vale la pena sacrificare la mia vita familiare? Non c' ero quando mia figlia è andata all'asilo, mi sono perso il compleanno di mia figlio». Parole e musica di Lebron James, uno che se la gioca con Cristiano Ronaldo in quanto a fama, ingaggi e a fame di successi.

Eppure Lebron e il mondo Nba si sono ricordati di essere grandi professionisti, di aver firmato contratti, e che le tv versano un miliardo di dollari per lo spettacolo del basket. Dunque in bolla per tre mesi. E il risultato dice zero contagi, un solo giocatore espulso perché si era portato una donna in camera.

Il nostro calcio dovrebbe pensarci e ricordarsi che il professionismo è una cosa seria. Soprattutto ora che il virus spaventa il campionato più di quanto capiti in altri Paesi europei. Noi ci aggiungiamo la fantasia: un caso Juve-Napoli non si è visto altrove. E domani sapremo a quale commedia stiamo assistendo. Il derby di Milano se la gioca tra un contagiato e l' ìaltro.

La nazionale under 21 ha sventolato bandiera bianca e oggi, al suo posto, giocherà l'under 20, rimasta rinchiusa a Coverciano. La serie A non può permettersi di spendere 160 milioni di dollari, come la Nba, per portar tutti nella bolla di Walt Disney: ogni team con 36 persone, mascherina obbligatoria, palestre da allenamento adeguate.

Qui basterebbe convincere il gruppo squadra ad un ritiro vecchio stile: chiedere ai giocatori di 30 anni fa. Vero, non basteranno tre mesi: ma intanto provare per avviare meglio la stagione. Altri problemi? Una Gardaland nostrana non possiede sufficienti campi da gioco, c' è il nodo delle coppe europee che costringono a spostamenti internazionali. Il peggio viene dai calciatori: sono i primi a non voler andare in monacale ritiro prolungato.

Ma professionisti ben pagati devono superare l' egoismo, se vogliono mantenere l'ottimo stipendio. Altrimenti i club cominceranno a chiedere nuovi tagli alle tasche. «Noi italiani eravamo abituati a fare lunghi ritiri con la nazionale: 2-3 mesi in estate. Quindi per me è stata una esperienza fantastica, organizzazione impeccabile, eravamo molto controllati. Qualcosa di incredibile», ha raccontato Marco Belinelli, 45 giorni di bolla con i San Antonio Spurs.

Il nostro pallone qualcosa dovrà copiare o ideare. Domani federcalcio e Lega di A cominceranno a metter i piani sul tavolo: squadre in ritiro prolungato come prima opzione, ma con regolamenti severi e spostamenti con mezzi privati in stile bolla. Seconda opzione: una deviazione sui play off finora avversati. Però cosa direbbero le tv? Hanno pagato per un certo numero di partite e non fanno beneficenza. L'unica certezza è stata riassunta da Preziosi, presidente del Genoa: «Bisogna salvare spettacolo e campionato». Tradotto: salviamo le casse dei club.