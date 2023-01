CALCIO E CALCIONI - IL PORTIERE DELL'ARSENAL, AARON RAMSDALE, È STATO AGGREDITO DA UN TIFOSO DEL TOTTENHAM DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL DERBY DI LONDRA VINTO DAI "GUNNERS" - DOPO IL FISCHIO FINALE, UN SUPPORTER DEGLI "SPURS" HA SFERRATO UN CALCIO A RAMSDALE E SI È SFIORATA LA RISSA - NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL PORTIERE DELL'ARSENAL VIENE PRESO DI MIRA: L'ANNO SCORSO, DURANTE LA PARTITA CON IL LEEDS È STATO BERSAGLIATO CON DELLE MONETINE: "A FINE PARTITA HO RACCOLTO 17 STERLINE…" - VIDEO

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55 — george (@StokeyyG2) January 15, 2023

Estratto dell'articolo Da www.ilposticipo.it

AARON RAMSDALE.

Ramsdale protagonista prima e dopo il fischio finale del Derby del North London. Il portiere è stato fra i migliori in campo nella sfida contro il Tottenham che ha avuto anche un epilogo piuttosto particolare: dopo i festeggiamenti per la vittoria, il calciatore è stato quasi aggredito da un tifoso degli spurs che da dietro i tabelloni gli ha sferrato un calcio. E si è sfiorata la rissa. Non è una novità per un portiere che sembra ormai essere preso regolarmente di mira.

TIFOSO PRENDE A CALCI AARON RAMSDALE

PRECEDENTE

Non è la prima volta che il portiere dei Gunners si trova in una situazione del genere. […]. L'ultima volta che ha dovuto subite le intemperanze dei tifosi, risale a alla sfida con il Leeds della scorsa stagione.

LEEDS

TIFOSO PRENDE A CALCI AARON RAMSDALE

[…] "Dopo il primo gol, hanno cominciato a tirarmi delle bottigliette e altra roba, c'era anche qualche accendino, e io ho messo tutto da una parte. Poi all'improvviso cominciano ad arrivarmi addosso delle monetine. Mi sono guardato attorno, c'era una moneta da due sterline, io le colleziono, quindi me la sono presa". […] "C'erano anche monete da una sterlina e da 50 pence, quindi le ho raccolte e le ho messe vicino al mio asciugamano, […] Nel secondo tempo me ne sono arrivate altre, prima del rigore per il Leeds è volata persino una sigaretta elettronica. A fine partita ho parlato con Kalvin Phillips e gli ho detto che i loro tifosi sono pieni di soldi, perché ho raccolto 17 sterline dal terreno di gioco".

