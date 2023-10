IL CALCIO FRANCESE HA SBANDATO IN CURVA - LA SITUAZIONE NEGLI STADI D'OLTRALPE È FUORI CONTROLLO: L'ASSALTO AL PULLMAN DEL LIONE DA PARTE DEI TIFOSI DEL MARSIGLIA (IN CUI SONO RIMASTI FERITI FABIO GROSSO E IL SUO VICE, RAFFAELE LONGO) È SOLO L'ULTIMO DI UNA LUNGA LISTA DI EPISODI CHE HA COINVOLTO LE TIFOSERIE DEI CLUB DI LIGUE 1 - LE CURVE DI LIONE E MARSIGLIA SONO LE PIU' AGGUERRITE E CERCANO ANCHE DI COMANDARE IL CLUB - A PEGGIORARE LA SITUAZIONE, L'INEFFICIENZA DELLE…

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba per la "Repubblica"

fabio grosso 3

Il sangue sul volto di Fabio Grosso, gonfio di ferite […] in Francia è stato l'argomento del giorno e ha soppiantato persino la guerra in Medio Oriente, […] La Francia ha un problema serio con i tifosi, con la loro arrogante invasività. Perché in definitiva è questo il punto: gli ultrà si sentono padroni del campo […] e quindi minacciano, certe volte taglieggiano, fanno pressioni, indirizzano scelte e spesso tracimano nella violenza , come è successo con l'agguato di domenica nei pressi del Vélodrome al bus del Lione, colpito da un lancio di sassi e bottiglie di cui hanno fatto le spese Grosso (tredici punti di sutura e trenta giorni di prognosi) e il suo vice Raffaele Longo.

FABIO GROSSO

Marsiglia e Lione sono le piazze più turbolente, […] La politica nelle curve non è un problema assoluto, né incidono i legami con le bande delle banlieues, ma lo è tra Lione e Marsiglia, tant'è che proprio domenica erano di nuovo stati ammessi i tifosi ospiti dopo anni di veto alle trasferte, come accade anche quando si gioca Psg-Marsiglia.

tifosi lione 3

In Provenza sono dichiaratamente antirazzisti, a Lione c'è invece uno zoccolo duro di estrema destra che l'altro ieri al Vélodrome ha sciorinato saluti nazisti, gesti della scimmia e insulti razzisti come “musulmani di merda” o bougnoules , un termine offensivo per definire io magrebini. Il Lione rischia una sanzione al contrario del Marsiglia, perché, in base alle norme francesi, i club non sono responsabili di ciò che succede al di fuori dello stadio. […]

tifosi marsiglia 1

Marsiglia è una piazza follemente passionale dove però trascendere è la norma: un mese fa il tecnico Marcelino ha lasciato perché stanco delle minacce dei tifosi, che hanno provocato anche le dimissioni, poi rientrate, del presidente Langoria (il proprietario è l'americano McCourt) . Anche i precessori di Marcelino, vale a dire Tudor, Villas-Boas e Garcia, hanno preferito togliere le tende: auguri a Gattuso. A Lione scontano invece i rapporti complici che c'erano tra lo storico presidente Aulas ei gruppi più estremi. Aulas, per esempio, non condannò l'aggressione subita due anni fa a Lione dal capitano marsigliese Payet.

nizza marsiglia

Con l'avvento della nuova proprietà statunitense, gli ultrà hanno così risfoderato i vecchi metodi (non sono mancati gli agguati ai giocatori), come hanno cercato di fare quelli del Cup (Collectif Ultras Paris) al Psg. Problemi ci sono puri a Nantes […] Montpellier (un petardo ha colpito il portiere del Clermont), ma l'anno nero è stato il 2021/22, con incidenti tra Nizza e Marsiglia […]nel derby tra Lille e Lens e, a vario titolo, a Montpellier, Angers, Marsiglia e Saint-Étienne.

assalto al pullman del lione 1

Le forze dell'ordine sono sotto accusa per la difficoltà a gestire i facinorosi, come accadde a Euro 2016 con gli hooligans inglesi (proprio a Marsiglia) e nel 2022 nella finale di Champions a Parigi. […] il tutto nei giorni in cui si sta discutendo dei diritti tv per il quinquennio 2024/29: l'obiettivo della Ligue1 era incassare un miliardo a stagione per mostrare al mondo le magie di Mbappé (che sabato ha litigato con gli ultrà del Brest: davano dello stupratore ad Hakimi), ma quanto vale un campionato che in mondovisione manda sangue e braccia tese ?

ARTICOLI CORRELATI

fabio grosso l'equipe nizza marsiglia nizza marsiglia nizza marsiglia nizza marsiglia fabio grosso 4 MARSIGLIA LAZIO tifosi marsiglia fuori dallo stadio assalto al pullman del lione 2 tifosi marsiglia 1 ajaccio marsiglia il bambino malato di cancro aggredito durante ajaccio marsiglia scontri tra tifosi durante nizza colonia 15 ajaccio marsiglia tifosi lione 1 tifosi lione 2 fabio grosso 1 fabio grosso 2 fabio grosso