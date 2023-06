IL CALCIO ITALIANO DA' I NUMERI - IL MINISTRO DELL'INTERNO, MATTEO PIANTEDOSI, HA INTRODOTTO IL DIVIETO DI INDOSSARE LA MAGLIA NUMERO 88 NEI CAMPI DI CALCIO ITALIANI - IL NUMERO È ASSOCIATO CON L'ESCLAMAZIONE "HEIL HITLER!" (PERCHÉ L'H È L'OTTAVA LETTERA DELL'ALFABETO) - IL TWEET DEL DIFENSORE DEL CITTADELLA, ROMANO PERTICONE: "SPERIAMO SOLO NON SI APPROFONDISCA TUTTA LA SIMBOLOGIA ESOTERICA ALTRIMENTI RIMARREMMO SOLO CON IL NOSTRO COGNOME…"

Il numero 88 non sarà più indossabile. Non credo sia questa la corretta lotta all’antisemitismo. Speriamo solo non si approfondisca tutta la simbologia esoterica altrimenti rimarremmo solo con il nostro cognome.#football #piantedosi — Romano Perticone (@RomanoPertic1) June 27, 2023

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.it

numero 88 vietato in italia

I calciatori negli ultimi anni hanno fatto sempre più ricorso a numeri di maglia particolari, in linea con quelli degli sport di oltreoceano […] C'è però un numero che ora non si potrà più usare sia in Serie A che nei campionati inferiori, ovvero l'88.

Questa decisione arriva direttamente dal governo ed era già nell'aria da molto tempo. Ai giocatori e alle società sarà vietata dunque la maglia numero 88 che sparirà di fatto dai campi di calcio. Ma perché i vertici del Paese hanno deciso di rimuovere questo numero? […]

numero 88 vietato in italia

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha infatti sottolineato che "nel codice etico delle società viene recepito il riferimento alla definizione internazionale di antisemitismo. C'è quindi il divieto dell'uso da parte delle tifoserie di simboli che possano richiamare il nazismo; la responsabilizzazione dei tesserati a tenere un linguaggio non discriminatorio in tutte le manifestazioni pubbliche; la definizione delle modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. Sarà inoltre valutato positivamente l'atteggiamento proattivo delle società in questo campo".

numero 88 vietato in italia

Il numero 88 è stato usato da sempre all'interno dei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto "Heil Hitler", considerando il fatto che appunto l'H è l'ottava lettera dell'alfabeto. […]

numero 88 vietato in italia

ARTICOLI CORRELATI

TIFOSO DELLA LAZIO CON LA MAGLIETTA HITLERSON 88 numero 88 vietato in italia numero 88 vietato in italia numero 88 vietato in italia numero 88 vietato in italia numero 88 vietato in italia