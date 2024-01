IL CALCIO ITALIANO COSTERA’ DI PIU’ (ANCHE SE LO SPETTACOLO LATITA) – NONOSTANTE I PROBLEMI DI TRASMISSIONE E UNA QUALITA’ VIDEO SCADENTE, DAZN AUMENTA I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI PER VEDERE LA SERIE A: LA PIATTAFORMA STREAMING, CHE DETIENE I DIRITTI TV DEL CAMPIONATO FINO AL 2029, IL 2 GENNAIO HA ANNUNCIATO I NUOVI COSTI PER SOTTOSCRIVERE GLI ABBONAMENTI "STANDARD", "PLUS" E "START". ECCO QUANTO AUMENTANO…

Estratti da corriere.it

inviato dazn strapazzato dai calciatori del napoli 1

Aumentano i costi di Netflix, Disney+, Apple Tv+. La maggior parte delle piattaforme streaming ha dovuto aggiornare il proprio listino prezzi negli ultimi mesi, complice un ecosistema sempre più agguerrito che ha creato non poche difficoltà al settore. Dal mondo di serie tv e film al mondo dello sport, la storia non cambia.

Ed ecco che Dazn, all'indomani dell'avvio del nuovo anno, ha annunciato un nuovo listino prezzi per la sua piattaforma streaming, che detiene i diritti tv della serie A fino al 2029 (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva).

(...)

Partiamo dal piano più economico, Dazn Start (offerta dedicata al multisport ch include basket italiano ed europeo, Nfl, boxe, Ufc e «il meglio del fighting internazionale»). Qui il rincaro è pari a un euro per la sottoscrizione mensile - da 13,99 a 14,99 - e di circa 10 euro per quella annuale, da 89,99 a 99 euro.

dazn

L'abbonamento Dazn Standard, per guardare le partite in contemporanea su due dispositivi (ma nella stessa abitazione e dunque connessi alla stessa rete), non cambia prezzo per la sottoscrizione mensile e rimane a 40,99 euro. Ma se si vuole sottoscrivere l'abbonamento annuale si dovranno spendere 359 euro al posto che 299 euro (con un aumento di 60 euro).

Infine l'abbonamento più completo, Dazn Plus, che permette di guardare le partite in contemporanea su due dispositivi che si trovano in due luoghi diversi (l'abbonamento da condividere con amici e parenti, insomma). Qui il costo per la sottoscrizione mensile aumenta di 4 euro - da 55,99 a 59,99 - mentre l'abbonamento annuale aumenta di 90 euro (da 449 euro a 539 euro).

riccardo cucchi dazn dazn DILETTA LEOTTA DI DAZN 1 dazn promo