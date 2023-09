IL CALCIO ITALIANO NON TIRA PIU’: LA VENDITA DEI DIRITTI TV E' IN ALTO MARE! LE CIFRE PROPOSTE DALLE DIVERSE EMITTENTI RAGGIUNGONO 870 MILIONI DI EURO (SIAMO LONTANI ANCHE DAI 927 MLN ATTUALI)! SKY HA MESSO SUL TAVOLO 100-110 MILIONI; MEDIASET CIRCA 60 MILIONI (UNA PARTITA OGNI GIORNATA); DAZN È ARRIVATA A 700 MILIONI. L'ASSEMBLEA DECISIVA A META’ OTTOBRE. DE LAURENTIIS INSISTE SUL CANALE TEMATICO DELLA LEGA CALCIO..

Come riportato da Calcio e Finanza , ci sarà una nuova assemblea per i diritti tv della Serie A venerdì 13 o lunedì 16 ottobre, per il periodo 2024 – 2029. Il sito, che cita La Stampa, scrive:

“Al momento, sommando l’importo delle proposte dei tre broadcaster interessati [Sky, Dazn e Mediaset], la cifra raggiunge quota 870 milioni di euro. Sky ha messo sul tavolo 100-110 milioni, una cifra in aumento rispetto al triennio attuale. Mediaset è intorno a 60 milioni per una diretta in chiaro a giornata. Dazn, che avrebbe la parte più corposa, è invece arrivata a quota 700 milioni.”