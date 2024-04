29 apr 2024 16:44

IL CALCIO ITALIANO RISCHIA DI DIVENTARE UNA BARZELLETTA/2 - LA PROCURA FIGC HA APERTO UN FASCICOLO SUL DIFENSORE DELL'INTER DENZEL DUMFRIES, CHE DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER LO SCUDETTO HA MOSTRATO UNO STRISCIONE IN CUI TIENE THEO HERNANDEZ AL GUINZAGLIO COME UN CANE - MA PERCHE' LA FEDERCALCIO SI SVEGLIA SOLO ORA? DOPO IL TRICOLORE DEL MILAN DI DUE ANNI FA, THEO URLÒ “INTERISTA VAFFANCULO” PER LE STRADE DI MILANO, CON IBRAHIMOVIC CHE INCITAVA LA FOLLA A INSULTARE CALHANOGLU, MA NESSUNO FU PUNITO…