Estratto da corrieredellosport.it

Nuove e pesanti accuse per il Manchester City. Secondo quanto riportato dal Times, una figura misteriosa proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, avrebbe pagato al club inglese 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro). Tutto sarebbe stato scritto in un rapporto redatto dalla Uefa nel 2020, ma mai pubblicato. I pagamenti sarebbero stati effettuati in due tranche: la prima (da 15 milioni) nel 2012, la seconda, dello stesso importo, nel 2013. Pagamenti che dovrebbero essere parte delle 115 accuse rivolte al club per presunte violazioni delle norme economico-finanziarie nella Premier League.

Secondo il Times, l'identità di Jaber Mohamed deve ancora essere verificata dagli investigatori, che non hanno avuto l'opportunità di ascoltarlo come testimone chiave. Il rapporto del comitato giudicante conclude: "Sono stati presi accordi in base ai quali i pagamenti sono stati effettuati o fatti effettuare da ADUG ma attribuiti agli obblighi di sponsorizzazione di Etisalat in modo da mascherare il vero scopo del finanziamento azionario, e tali accordi sono stati attuati dai pagamenti effettuati da Jaber Mohamed per un totale di 30 milioni.

La dirigenza del club era ben consapevole che i pagamenti per un totale di 30 milioni di sterline effettuati da Jaber Mohamed erano stati effettuati come finanziamento azionario, non come pagamenti per lo sponsor a causa di autentiche passività di sponsorizzazione".

