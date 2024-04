CALCIO A MISURA D'OMO! - JAKUB JANKTO, IL PRIMO CALCIATORE APERTAMENTE OMOSESSUALE A GIOCARE IN SERIE A, PARLA DEL SUO COMING OUT, AVVENUTO UN ANNO FA: "CI SONO ALTRI GAY NEL CALCIO, A LORO DICO DI NON AVER PAURA DI DICHIARARSI PUBBLICAMENTE, PERCHÉ DOPO NON SUCCEDE NULLA" - "IO HO RICEVUTO MIGLIAIA DI MESSAGGI IN MIO FAVORE. QUELLI NEGATIVI SONO ARRIVATI DALL'AFRICA E DAI PAESI ARABI” - "AL CAGLIARI MI HANNO ACCOLTO BENISSIMO. C'È CHI MI HA CHIESTO SE FOSSI NATO COSI'. CI SONO STATE BATTUTE MA ORMAI…"

JAKUB JANKTO

Estratto dell'articolo di Alessandro Grandesso per www.gazzetta.it

[…]A un anno dall'annuncio pubblico della sua omosessualità, Jakub Jantko si gode una vita alla luce del sole, senza nascondersi[…]

CORAGGIO

“Non sono né un giocatore diverso, né una persona diversa – spiega l'esterno del Cagliari – anche se non mi nascondo più. Va tutto bene”. E non era scontato, visto che Jankto è diventato il primo calciatore in attività ad aver dichiarato pubblicamente la sua omosessualità. […]

jakub jankto

“Ho ricevuto migliaia di messaggi in mio favore. Sono stato deluso da quelli negativi che sono arrivati dall'Africa e dai paesi arabi”. Ma in Italia, Jankto ha trovato apertura e accoglienza: “Claudio Ranieri mi ha subito detto che in caso di problemi mi avrebbe aiutato. I tifosi mi hanno accolto all'aeroporto e a partire da quel momento mi sono sentito tranquillo. Il popolo sardo è straordinario e mi ha aiutato molto, ringrazio tutti gli abitanti della Sardegna. Anche la preoccupazione per le partite è sfumata in fretta”. Nonostante la presa di posizione del ministro Abodi sul fatto di ostentare la propria vita: "Ma poi è venuto a Cagliari e ha voluto chiarirsi".

APERTURA

jakub jankto

Anche in campo è andato tutto liscio, pure in spogliatoio dove il tema della sua omosessualità è stata affrontata senza filtri con i compagni di squadra: “Ne ho parlato con il capitano Leonardo Pavoletti che si prende cura di tutti. C'è chi mi ha chiesto se fossi nato o diventato omosessuale. Ci sono state battute ma ormai tutto è aperto”. In ogni caso, Jankto non vuole diventare un simbolo: “C'è ancora tanta gente che pensa che un omosessuale sia una persona effeminata. L'importante è che si rispetti la vita degli omosessuali”. Il messaggio per chi ancora tentenna è un altro: “Ci sono altri omosessuali nel calcio, non mi interessa quanti, ma a loro dico di non aver paura di dichiararsi pubblicamente, perché dopo non succede nulla”.

