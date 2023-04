19 apr 2023 12:45

IL CALCIO PUZZA, ANCHE IN BRASILE - TERREMOTO NEL CALCIO BRASILIANO PER UNO SCANDALO DI CALCIOSCOMMESSE: FINISCONO IN MANETTE 3 PERSONE (MA SONO PRONTI ALTRI 20 FERMI) ACCUSATE DI AVER TRUCCATO PARTITE DI CAMPIONATO, NELLE DUE PIU' IMPORTANTI CATEGORIE (LE NOSTRE SERIE A E B) - ALCUNI CALCIATORI AVREBBERO INTASCATO CIRCA 18MILA EURO PER COMMETTERE FALLI, PROVOCARE UN CERTO NUMERO DI CALCI D'ANGOLO O PER FAR PERDERE LE LORO SQUADRE: TUTTE VARIABILI SU CUI UN GRUPPO CRIMINALE SCOMMETTEVA...