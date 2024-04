Crazy scenes in Saudi Arabia ???? An Al Hilal fan started attacking Al-Ittihad forward Abderrazak Hamdallah by whipping him with a cane pic.twitter.com/TzEy2XSz5S — Lady C. (@CFC_Mummy4lyf) April 12, 2024

Calciatore preso a frustate in campo perché ha osato reagire alle offese ricevute dagli spalti. Episodio pazzesco ma reale, è avvenuto negli Emirati Arabi (la gara si è giocata ad Abu Dhabi) al termine della Supercoppa vinta dall'Al-Hilal contro l'Al-Ittihad (con il risultato di 4-1). Abderrazak Hamdallah è il giocatore che riceve la scudisciata da uno spettatore che, portatosi a ridosso della balaustra tra campo e tribuna, non ci pensa due volte nel vibrare il fendente e colpire l'attaccante marocchino. Per fortuna, quest'ultimo è abbastanza lesto da schivare in parte

Perché? Basta dare un'occhiata alle immagini: la punta dell'Al-Ittihad ha il ‘torto' di non essersi lasciata scivolare addosso gli insulti subiti e di aver risposto tirando acqua con una borraccia in direzione dei contestatori. È in quel momento che ha preso il sopravvento la furia dello spettatore e se la situazione non è degenerata è solo per l'intervento della sicurezza in campo (che ha evitato scoppiasse una zuffa, poiché nel frattempo sul posto erano accorsi anche altri calciatori oltre che membri dello staff dell'Al-Ittihad) e la destrezza di un altro uomo in tribuna (ha subito portato via la persona che impugnava ancora la frusta mentre veniva allontanata con la forza prima che arrivassero gli agenti).[…]

