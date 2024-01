IL CALCIO IN SOLDONI - IL REAL MADRID È IL CLUB PIU' RICCO DELLA STAGIONE 2022/2023: L'ANNO SCORSO, I "BLANCOS" HANNO REGISTRATO IL RECORD DI RICAVI, CON 831 MILIONI DI EURO, DAVANTI A MANCHESTER CITY (826 MILIONI) E PSG (802) - NELLA CLASSIFICA DEI 20 PAPERONI DEL CALCIO, STILATA DA "DELOITTE", CI SONO ANCHE QUATTRO SQUADRE ITALIANE: LA JUVENTUS (11ESIMA), IL MILAN (13ESIMO), L'INTER (14ESIMA) E IL NAPOLI, CHE ENTRA NELLA "MONEY LEAGUE" PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA…

I CLUB PIU RICCHI DEL 2023

I venti club con i maggiori ricavi nel calcio mondiale hanno fatturato la cifra record di 10,5 miliardi di euro nella stagione 2022/23 in aumento del +14% rispetto all’anno precedente. Queste cifre emergono dall’ultima edizione della Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte. […]

FOOTBALL MONEY LEAGUE: FATTURATO MEDIO DA 500 MILIONI DI EURO

Nella stagione 2022/2023 i club della Money League hanno registrato un fatturato medio di oltre 500 milioni di euro. Il contributo dei ricavi commerciali e televisivi è stato pressocché simile: rispettivamente di 222 milioni di euro (42%) e 213 milioni di euro (40%), seguiti dai ricavi da gare (92 milioni di euro, 18 […]

FOOTBALL MONEY LEAGUE: RICAVI COMMERCIALI DA 4,4 MILIARDI DI EURO

I ricavi commerciali complessivi sono stati i più alti di sempre registrati, pari a 4,4 miliardi di euro, mentre i “matchday” hanno fatturato 1,9 miliardi di euro […] Nello specifico, 17 dei 20 club più importanti hanno registrato un aumento dei ricavi commerciali rispetto all’anno precedente, con una crescita dovuta in gran parte al miglioramento delle vendite al dettaglio, ai ricavi derivanti da eventi non sportivi e al recupero dei ricavi da sponsorizzazione che erano stati colpiti dalla pandemia. È stata comunque positiva ma più modesta la crescita dei ricavi derivanti dai diritti televisivi aumentati solo del 5%. […]

IL REAL MADRID È IL CLUB PIÙ RICCO DEL 2022/2023

Nella classifica delle squadre più ricche in testa c’è il Real Madrid, con ricavi record di 831 milioni di euro. I Blancos tornano a presidiare la prima posizione dopo la stagione 2017/18 con un aumento di 118 milioni rispetto all’anno precedente. […]

SOLO OTTO LE SQUADRE PIÙ RICCHE DELLA PREMIER LEAGUE NELLA FOOTBALL MONEY LEAGUE

In seconda posizione c’è il Manchester City con 826 milioni. Questo è il risultato più alto di sempre per gli Sky Blues raggiunto […] Al terzo posto c’è il Paris Saint-Germain che, con ricavi pari a 802 milioni di euro, sale sul gradino più basso del podio per la prima volta nella storia della Money League. A seguire si posizionano il Barcellona con 800 milioni e Manchester United con 746 milioni. Nel corso della stagione 2022/23 è diminuito il numero di club della Premier League presenti nella Money League passando da dieci, a otto.

JUVE E MILAN I CLUB ITALIANI PIÙ RICCHI DELLA FOOTBALL MONEY LEAGUE

Tra i club italiani la Juventus si conferma primo club per fatturato e undicesima a livello mondiale aumentando i propri ricavi del 8% e portandoli a 432 milioni di euro. Tra le altre italiane molto buono il risultato del Milan, che passa dalla 16esima posizione alla 13esima toccando quota 385 milioni di ricavi e un aumento del 50% rispetto alla stagione 2021/22.

Subito dopo c’è l’Inter, stabile al 14esimo posto, che registra però un aumento di quasi 50 milioni di ricavi a circa 379 milioni di euro (+23% rispetto alla stagione precedente). Il buon risultato dei nerazzurri deriva soprattutto dal raggiungimento della finale di Champions League nella scorsa stagione. Il Napoli è una delle 3 new entry nella top 20 di questa edizione, con ricavi totali per oltre 267 milioni, in crescita del +71%.