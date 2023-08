IL CALCIO USA E...GEDDA - DALL'INZIO DI QUESTA SESSIONE DI CALCIOMERCATO, LE SQUADRE DELLA SAUDI PRO LEAGUE HANNO SPESO CIRCA 1,2 MILIARDI DI EURO PER CONVINCERE GLI OLTRE 50 GIOCATORI, PROVENIENTI DAI CAMPIONATI EUROPEI E SUD AMERICANI, A SVERNARE IN ARABIA SAUDITA - E LO SHOPPING SELVAGGIO DEL FONDO SOVRANO PIF POTREBBE NON ESSERE ANCORA FINITO: IL MERCATO IN ARABIA È APERTO FINO AL 20 SETTEMBRE E OGNI CLUB PUO' TESSERARE FINO A 8 STRANIERI...

Estratto dell'articolo di Iacopo Iandiorio per www.gazzetta.it

[…]Ma venerdì […] Alle 20 prenderà il via la Saudi Pro Legue, o Roshn Saudi League dal nome dello sponsor, gigante del real estate, mercato immobiliare saudita, di proprietà del fondo sovrano Pif. A Gedda, sul Mar Rosso, 5 milioni di abitanti, è in programma la sfida fra i padroni di casa dell’Al Ahli e la neopromossa Al Hazem e sono attesi 25 mila spettatori. […]

L'INIZIO CON RONALDO

Sarà l’inizio di un torneo extraeuropeo (fra 18 club) mai così ricco di stelle. Sono arrivati in questi mesi oltre 50 giocatori da Europa e Sud America, per una spesa per ora di circa 450 milioni di euro di soli cartellini e ben 750 milioni di stipendi annui. Cristiano Ronaldo, arrivato gratis all’Al Nassr di Riad, ma pagato 200 milioni a stagione, ha indicato il cammino.

Dopo di lui l’hanno seguito il Pallone d’oro Karim Benzema (con un ingaggio fra i 50 e i 100 milioni compresi bonus e diritti d’immagine), gli ex italiani Kalidou Koulibaly, Marcelo Brozovic, Milinkovic Savic, Kessie, e le stelle di Premier e Bundesliga come Firmino, Sadio Mané, Henderson, leader del Liverpool, Fabinho e Kanté, oltre a buoni elementi come l’attaccante brasiliano Malcom dallo Zenit russo, pagato 60 milioni, o il portoghese ex Wolves Ruben Neves (55), l’ex udinese e Lens Seko Fofana (25), l’ex Celtic Glasgow Jota (30), o la punta del Lione Moussa Dembélé. E non è finita qui...

MERCATO LUNGO

Si attendono colpi fino al 20 settembre. […]Per ogni club sono ammessi 8 stranieri, e i quattro grandi (Al Nassr e Al Hilal di Riad, Al Ahli e Al Ittihad di Gedda) hanno ancora due posti liberi, mentre le altre 14 società – di proprietà del Ministero dello Sport e in via di privatizzazione – hanno a disposizione oltre 20 caselle.

[…] lo scopo del Pif è sviluppare l’Arabia Saudita anche a livello economico, culturale e sociale. E lo sport, come entertainment, cioè intrattenimento, è fondamentale, tanto che in questi anni i sauditi hanno investito sui motori (Formula 1 in primis), golf, tennis e sport acquatici. In conformità alla strategia chiamata “Vision 2030”, e lanciata nel 2016, voluta dal principe ereditario bin Salman Al Saud, che ha come obiettivo lo sganciarsi dalla sola dipendenza petrolifera per lanciarsi in altri settori, sport e turismo su tutti.

TECNICI AFFERMATI

L’Al Ettifaq di Dammam, sul Golfo Persico, terza città del Paese per popolazione, è ora allenata dalla leggenda Reds Steve Gerrard. Sono ben 11 su 18 i tecnici nuovi. C’è Jorge Jesus, ex Benfica e campione di Coppa Libertadores col Flamengo, all’Al Hilal di Milinkovic Savic; c’è l’altro portoghese ex Shakhtar Luis Castro con Ronaldo all’Al Nassr. Ed è appena arrivato il 35enne tedesco Matthias Jaissle dal Salisburgo all’Al Ahli di Mahrez, poi ecco l’ex nazionale croato Slaven Bilic all’Al Fateh, Marcel Kaizer (scuola Ajax) all’Al Shabab di Riad dov’è al quarto anno l’argentino ex Inter e Siviglia Banega.

