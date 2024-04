CALCIOPOLI NON FINISCE MAI! - MASSIMO MORATTI ESULTA PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO DA PARTE DELL'INTER E LANCIA UNA FRECCIATA ALLA JUVE E A CHI ANCORA PARLA DI "SCUDETTO DI CARTONE" DEL 2006 (VINTO DOPO LA RETROCESSIONE DEI BIANCONERI E LA PENALIZZAZIONE INFLITTA AL MILAN): "SENZA TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO, SAREMMO GIÀ A QUOTA 25. SENZA LA JUVE, SAREMMO ARRIVATI PRIMA ALLA DOPPIA STELLA" - ANDREA AGNELLI "ROSICA" E PUBBLICA LA DATA "16 MAGGIO 1982", OVVERO QUANDO I BIANCONERI VINSERO IL LORO VENTESIMO SCUDETTO…

1. MASSIMO MORATTI: "SCUDETTO INCREDIBILE. L'INTER DOVREBBE AVERNE PERÒ ALMENO 25 SENZA TUTTO QUELLO CHE È SUCCESSO..."

All'indomani di una notte storica per l'Inter, che è valsa la conquista del 20° Scudetto dopo un derby col Milan vinto 2-1 e a suggellare un campionato incredibile da parte della squadra di Simone Inzaghi, sono davvero in tantissimi a festeggiare. Incluso l'ex storico presidente nerazzurro, Massimo Moratti. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente più vincente nella storia dell'Inter (con 17 trofei) ha risposto in modo piccato a chi sottolinea che gli Scudetti interisti sarebbero soltanto 19 e non 20, visto che quello del 2005-06 fu assegnato a tavolino.

"Senza tutto quello che sappiamo saremmo già a quota 25. La prima stella è arrivata in un momento di grandi vittorie, alzare trofei era abbastanza un’abitudine, ma ci sono dei cicli e vincere dieci scudetti non è facile. Se poi non ci fosse stata la Juve ci saremmo arrivati prima". […]

XVI.V.MCMLXXXII Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) April 22, 2024

2. IL POST SARCASTICO DI ANDREA AGNELLI SULLA SECONDA STELLA. CON LA DATA DI QUANDO L'HA VINTA LA JUVE...

Tra le reazioni allo scudetto dell'Inter, il ventesimo tricolore nerazzurro nell'albo d'oro della Serie A, spicca quella di Andrea Agnelli. […] l'ex presidente bianconero ha invece ricordato quanto tempo fa la Signora ha festeggiato la sua seconda stella, come a rimarcare la distanza tra i club.

In numeri romani, "16 maggio 1982": è quello che ha scritto nel post sui propri canali social Andrea Agnelli. Il giorno cioè di quando lo scudetto numero 20 lo vinse la Juventus. […]

