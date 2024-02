IL CALVARIO DEL NAPOLI - DE LAURENTIIS E’ RIUSCITO A DISTRUGGERE UNA SQUADRA PERFETTA CHE POCHI MESI HA VINTO LO SCUDETTO IN CARROZZA. DOPO AVER SCELTO IL “BOLLITO” RUDI GARCIA, HA VIRATO SUL “LESSO” MAZZARRI CHE HA UNA MEDIA PUNTI AGGHIACCIANTE – IERI AURELIONE ERA UNA FURIA: È SCESO DUE VOLTE NEGLI SPOGLIATOI, SI E’ CONFRONTATO CON IL CAPITANO DI LORENZO E CON L’ALLENATORE. COL BARCELLONA L’ULTIMA DI MAZZARRI? LE DUE IPOTESI (DA FAR TREMARE LE VENE E I POLSI) PER SOSTITUIRLO…

De Laurentiis furibondo, è sceso due volte negli spogliatoi (ormai è un’abitudine). A dare la notizia della sua discesa per due volte negli spogliatoi è il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Adl, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello stadio, e a seguire ha visto sfilare la squadra e Mazzarri.

Era ovviamente molto teso – facciamo furibondo – ma ha mantenuto un aplomb: inevitabile una chiacchierata e un confronto con il capitano Di Lorenzo e con l’allenatore, ci mancherebbe, ma lo sguardo è già rivolto a mercoledì. Tre giorni. Tre giorni per capire come salvare la stagione in tre mesi. Oggi, intanto, a Castel Volturno sono in agenda il faccia a faccia tecnico-squadra e il primo allenamento verso il Barça. Il bivio: una notte di gala Champions che potrebbe anche trasformarsi in un’andata degli ottavi senza ritorno. Un remake di quanto accadde con Ancelotti dopo il Genk nel 2019.

Il Genoa, però, ha lasciato una scia profondissima di strascichi che non può passare inosservata esattamente come le ombre che si allungano sulla panchina e sul futuro di Mazzarri: Marco Giampaolo è il primo candidato, in questa fase il più autorevole e accreditato; il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, è invece l’outsider (con Hamsik vice).