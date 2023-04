IL CALVARIO DI RAFA NADAL: IL RIENTRO SLITTA ANCORA! LO SPAGNOLO SALTA IL TORNEO DI MADRID, A RISCHIO ANCHE ROMA E PARIGI: "NON SONO GUARITO" - L'ANNUNCIO SUI SOCIAL: "NON POSSO LAVORARE ABBASTANZA DA POTER COMPETERE. QUALCHE GIORNO FA ABBIAMO DECISO DI CAMBIARE ROTTA, FARE UN ALTRO TRATTAMENTO E VEDERE SE LE COSE MIGLIORERANNO. NON POSSO DARE SCADENZE". ROLAND GARROS A RISCHIO?

Estratto dell’articolo di Francesco Sessa per gazzetta.it

Slitta il rientro di Nadal. Dopo aver saltato i tornei di Montecarlo e Barcellona (attualmente in corso), Rafa ha annunciato di non essere ancora pronto per il Masters 1000 di Madrid. Notizia che sorprende fino a un certo punto, ma è il messaggio lanciato dallo spagnolo con un video sui social a destare preoccupazione

(...) Nadal si è infortunato allo psoas agli Australian Open, torneo in cui ha giocato da campione in carica e che ha salutato al secondo turno, contro Mackenzie McDonald: "Le settimane passano sognavo di poter giocare in tornei che sono i più importanti della mia carriera come Montecarlo, Barcellona, Madrid, Roma, Roland Garros. Purtroppo, non potrò essere nemmeno a Madrid. L'infortunio continua a non guarire e non posso lavorare nel modo che mi serve per competere. Qualche giorno fa abbiamo deciso di cambiare rotta, fare un altro trattamento e vedere se le cose miglioreranno. Non posso dare scadenze: se le sapessi ve lo direi, ma non lo so. Questa è la situazione attuale".

