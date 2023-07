IL CAMPIONATO AMERICANO: CHE MESSI-NSCENA! - GLI ARBITRI DELLA "MLS" RISERVERANNO IL "TRATTAMENTO MICHAEL JORDAN" A MESSI: OGNI FALLO SUBITO SARÀ UN FISCHIO E OGNI ENTRATA DURA, UN CARTELLINO ROSSO - DEL RESTO LA "MLS" E I GIGANTI DELL’INTRATTENIMENTO, CHE HANNO SGANCIATO BEI SOLDONI PER CONVINCERE L'ARGENTINO A TRASFERIRSI A MIAMI, NON POSSONO PERMETTERSI DI RISCHIARE CHE LA "PULCE" SALTI DELLE PARTITE A CAUSA DI INFORTUNI, VISTO CHE...

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

FOTOMONTAGGIO DI LIONEL MESSI CON LA MAGLIA DELL INTER MIAMI

The Last Dance stavolta sarà sull’erba. E dopo anni di partite banali in attesa di un dio assente, gli arbitri adotteranno nei suoi confronti il trattamento Michael Jordan: ogni fallo sarà un fischio. Ogni entrata dura, un cartellino rosso. Gli americani non potranno insegnare come si gioca a calcio, ma come si protegge un investimento, quello sì: Leo Messi. […]

Quando David Beckham mise piede nella Major League Soccer nel 2007, era il giocatore più pagato della lega, guadagnava cinquecento volte più dei 12.900 dollari di salario minimo garantiti agli ultimi del roster. Doveva essere la star che avrebbe lanciato il soccer Usa sul mercato globale, ma non andò così. Beckham diventò un bersaglio. […]

lionel messi 5

Messi sarà Beckham moltiplicato dieci, […] L’argentino, nuovo oggetto di culto del gigantismo americano, è stato ricoperto d’oro, ma ripagherà l’investimento. Significherà sponsor, audience, stadi pieni, e dollari per tutti. All’Inter Miami lo legherà un contratto di due anni e mezzo da 150 milioni, più quote societarie una volta chiuso da giocatore. Guadagnerà più di 50 milioni l’anno. Il secondo più pagato della lega, Busquets, ne prenderà dieci.

lionel messi

Il resto dei compagni è formato da ragazzi che guadagneranno in un anno quanto Messi in mezza giornata, tipo i 150 mila di Dixon Arroyo o i 250 di Victor Ulloa. Eppure saranno tutti insieme nello stesso campo, a usare lo stesso strumento di lavoro. Tutto l’architrave di questa Last Dance dorata poggerà su un oggetto grande come un coltellino svizzero: il fischietto dell’arbitro.

lionel messi francia argentina 1

Messi dovrà far uscire la Mls dalla lega dei pensionati di lusso, per farne il campionato delle “scelte”, come ha detto il commissioner Don Garber. Il calcio della lega americana da tempo punta su giocatori giovani, la nazionale è formata da ragazzi come Bryan Reynolds, Gianluca Busio, Christian Pulisic, Timothy Weah, Weston McKennie. […]

lionel messi1

Nel 2026 gli Usa ospiteranno con Canada e Messico i Mondiali e vogliono arrivarci con il traino migliore. Messi è la migliore locomotiva possibile. Per questo andrà protetta a ogni tackle. Non è un tema nuovo per noi europei. E’ tutto già accaduto, più o meno. Cristiano Ronaldo lo accusava di avere un trattamento speciale da parte degli arbitri, ma la salvezza di questa operazione sarà nei numeri: più giocherà La Pulce, più soldi arriveranno per tutti.

lionel messi 4

Il torbido dei tackle diventa chiaro: non saranno ammesse violenze gratuite. Messi dovrà essere salvaguardato nel suo dolce far tutto. L’argentino fermo per un brutto infortunio sarà l’incubo peggiore per la Mls e per i giganti dell’intrattenimento. “Qui non siamo al livello di Ibrahimovic o Beckham - ha ammesso l’arbitro Robert Sibiga - siamo a qualcosa di molto più alto. Da direttore di gara l’ultima cosa che vuoi è vedere rovinare una partita e permettere a gente con meno talento di fare qualcosa a Lionel Messi”. E allora che la Last Dance abbia inizio. E andateci piano sulle sue caviglie.

lionel messi cristiano ronaldo. 1 lionel messi2 lionel messi 3 lionel messi3 lionel messi5 lionel messi4 LIONEL MESSI FIFA THE BEST lionel messi 2