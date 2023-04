CAMPIONI SUL CAMPO, MA NON AL VOLANTE - CIRO IMMOBILE È SOLO L'ULTIMO DELLA LISTA DI CALCIATORI DI LAZIO E ROMA COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI: NELLA "CLASSIFICA" DEGLI SCONTRI CON L'AUTO DOMINA LA ROMA - DALL'AUTO DI TOTTI COINVOLTA IN UN TAMPONAMENTO A CATENA SUL GRA ALLA FERRRI DISTRUTTA DI ZEBINA E CANDELA, MA ANCHE EL SHAARAWY CHE FINÌ AI SERVIZI SOCIALI PER AVER MANDATO IL CONDUCENTE DI UNA PANDA IN OSPEDALE E BRUNO "CERES" E LA SUA LAMBORGHINI DISTRUTTA A TERME DI CARACALLA - LA SCORSA SETTIMANA IL "BOTTO" DI UDOGIE DELL'UDINESE

Estratto dell'articolo di Lorenzo D’Albergo per www.repubblica.it

ciro immobile incidente con tram a roma 3

[…] Nella lunga sequenza di incidenti che negli anni ha avuto per protagonisti i calciatori di Roma e Lazio, ci sono episodi di tutti i tipi. Tanti da poter stilare una classifica, in cui i giallorossi sono nettamente in testa. Si parte, in ordine cronologico, dal 2000.

Francesco Totti, il tamponamento sul Gra e la telefonata alla mamma

È il 18 luglio quando Francesco Totti, in coda sul Grande raccordo anulare, rimane coinvolto in un tamponamento a catena all'altezza dell'uscita Cassia. […] Totti aveva da poco riavuto la patente, sequestrata sei mesi prima per un sorpasso in corsia d'emergenza, sempre sul Gra. L'incidente si chiuse con la chiamata a mamma Fiorella: "Tranquilla, non mi sono fatto nulla".

ciro immobile dopo l incidente con il tram a roma

La Ferrari distrutta di Zebina e Candela

È invece del 17 settembre 2002 l'incidente in cui rimasero coinvolti i francesi Zebina e Candela. Guidava il primo, ma la Ferrari distrutta era intestata al secondo. […]

Zigzag sul Gra, la multa di Vincent Candela e Montella

A bordo della stessa auto, il 15 gennaio dello stesso anno, avevano collezionato una multa da 327 euro e una doppia sospensione della patente lo stesso Vincent Candela e Vincenzo Montella. […] facevano zigzag in corsia d'emergenza sul Grande raccordo anulare.

Lamborghini contro muro, Keita Balde positivo al alcol test

Si arriva, poi, direttamente al 2014. Un anno partito con l'incidente di Keita Balde, attaccante della Lazio: alle 4,30 del mattino del 20 ottobre, uscito da un concerto di Snoop Dogg all'Eur, il biancoceleste finiva contro un muro a bordo della sua Lamborghini Gallardo. Neopatentato, risultò positivo al test dell'alcol. […]

la lamborghini distrutta di keita balde

Lo schianto della Smart di De Rossi (guidata dal ladro)

Dello stesso anno, siamo al 14 dicembre, lo strano incidente occorso a Daniele De Rossi. Perché la Smart finita contro un muro a villa Borghese, in via del Muro Torto, era la sua. Ma alla guida c'era il ladro che aveva appena soffiato la vettura al romanista in corso Vittorio Emanuele.

l audi di el shaarawy

Travolge Panda con l'Audi, El Shaarawy ai servizi sociali

Del 2016 è invece l'incidente di El Shaarawy. […] colpì una Panda con la sua Audi dopo un sorpasso azzardato. Il conducente dell'utilitaria finì in ospedale con una tibia rotta e l'attaccante della Roma, […] finì ai servizi sociali.

la porsche di perotti

Tamponamento sulla Laurentina, l'addio alla Porsche di Perotti

L'anno successivo[…], toccò invece a Diego Perotti dire addio al suo bolide. […]una Porsche rimasta coinvolta in un brutto tamponamento sulla Laurentina.

la lamborghini di bruno peres

Bruno Peres e lo schianto a Caracalla ubriaco

Anno 2018, quello di Bruno Peres. […] una Lamborghini. […] Il terzino brasiliano […] si mise al volante ubriaco e si schiantò in viale delle Terme di Caracalla: denuncia per guida in stato d'ebrezza, multa da 800 euro e ritiro della patente.

Ora è la volta di Ciro Immobile e dell'incidente tra il suo suv e il tram numero 19. […]

