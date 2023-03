CAMPIONI E CANNONI! - IL SEGRETO DELL'ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO? LE CANNETTE PRIMA DELLA PARTITA! - LA RIVELAZIONE DI RODRIGO DE PAUL: "IN CORRIDOIO C'ERA SEMPRE DEL FUMO. PIÙ TARDI HO SCOPERTO CHE SI TRATTAVA DI LISANDRO MARTINEZ. USCIVO DALLA MIA STANZA E DICEVO: AH MATTI, SMETTETELA CON STA ROBA" - DOPO LE DICHIARAZIONI, ALCUNI SUOI COMPAGNI HANNO PRECISATO CHE FUMAVANO SOLO SIGARETTE, ALTRI HANNO AMMESSO DI FUMARE ERBA - CRISTIAN ROMERO CORRE AI RIPARI, E DICE CHE SI TRATTAVA DI INCENSO (AH MO SE DICE COSÌ)

premiazione argentina mondiale qatar 24

Paolo Manzo per “il Giornale”

L'argentino Rodrigo De Paul ha confessato che i giocatori dell’Albiceleste hanno fumato marijuana prima di ogni partita dei Mondiali in Qatar, come rito propiziatorio. […]«C’è una cosa che ha fatto che è stata tremenda, ma non la dirò. Non è niente di speciale», […] «In corridoio c'era sempre del fumo. Più tardi ho scoperto che si trattava di Licha», ha spiegato.

argentina olanda 3

[…]il centrocampista ha concluso sottolineando che ciò accadeva ogni volta, come un rituale sacro, prima delle partite: «Uscivo dalla mia stanza e dicevo: ah matti, smettetela con sta roba». Ovviamente le dichiarazioni di De Paul hanno scatenato immediate reazioni tra i campioni del mondo. Alcuni hanno precisato che fumavano solo sigarette o tabacco rollato, altri hanno ammesso di farsi le canne, ma non tutti i giorni.

festeggiamenti a buenos aires per la vittoria del mondiale 1

La difesa più curiosa è però quella di Cristian Romero, per tutti “El Cuti”, difensore del Tottenham, chiamato direttamente in causa da De Paul. «Dopo la sconfitta contro l'Arabia Saudita con Licha Martínez condividevo la stanza […] mi ha detto “dobbiamo cambiare l’energia della squadra” e, per farlo, ha comperato un milione di bastoncini di incenso. Inondando di fumo tutto il corridoio prima di ogni match». Comunque sia andata, ha funzionato.