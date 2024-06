23 giu 2024 14:36

IL CAPOCANNONIERE DI QUESTO EUROPEO PER ORA È L’AUTOGOL! NON SOLO IL PASTICCIO DI CALAFIORI CONTRO LA SPAGNA, L’INCREDIBILE AUTORETE DEL TURCO AKAYDIN È GIÀ LA SESTA IN QUESTO TORNEO - SI GIOCANO PIU' PARTITE ED E’ CRESCIUTA L’ANSIA E LA STANCHEZZA DEI DIFENSORI, COSTRETTI A DIVIDERSI TRA MOLTI COMPITI - IL RECORD ASSOLUTO, LE 11 AUTORETI DELL’EURO ITINERANTE DEL 2021, RIMANE LONTANO, COME LE 12 DEL MONDIALE 2018, PRIMATO ASSOLUTO…