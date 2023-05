CAPORETTO AZZURRA - DOPO L’ELIMINAZIONE DI SINNER MESSO KO DA CERUNDOLO E DA UN MISTERIOSO PROBLEMA FISICO, ANCHE MUSETTI, ULTIMO ITALIANO IN GARA, SALUTA GLI INTERNAZIONALI – POLEMICHE PER LA SCELTA DI DISPUTARE IL MATCH IN MODO CARBONARO A MEZZANOTTE - GLI INTERNAZIONALI CONTINUANO A RESTARE UN TABÙ PER GLI AZZURRI. L’ULTIMA VITTORIA È DATATA 1976, CON ADRIANO PANATTA… - FOTO BY MEZZELANI

Caporetto azzurra. Dopo l’eliminazione di Sinner messo ko da Cerundolo e da un non meglio specificato problema fisico che lo ha debilitato, anche Musetti saluta gli Internazionali nel match di mezzanotte vinto da Tsitsipas con un doppio 7-5. Entrambi avevano giocato anche in mattinata e hanno terminato la loro partita all’1.43 di notte. Il tennista carrarino, ultimo italiano in gara, si mangia le mani per non aver sfruttato un break di vantaggio nel secondo set in cui era avanti 2-0 e 0-30.

Polemiche contro l’organizzazione per la scelta di disputare il match in modo carbonaro nel cuore della notte. “Con 10 giorni di torneo a disposizione ed essendo ancora a martedì, è una programmazione imbarazzante”, si legge sui social. Gli Internazionali continuano a restare un tabù per gli azzurri. L’ultima vittoria è datata 1976, con Adriano Panatta. Tra poco saranno 50 anni che un italiano non vince al Foro…

