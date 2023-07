CARLETTO DO BRASIL! CARLO ANCELOTTI SARÀ L’ALLENATORE DELLA NAZIONALE BRASILIANA A PARTIRE DALLA COPPA AMERICA DEL 2024 – L’EX ALLENATORE DEL MILAN ARRIVERÀ DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO CHE LO LEGA AL REAL MADRID. ANCELOTTI, CHE HA SUPERATO LA CONCORRENZA DI MOURINHO E GUARDIOLA, SARÀ IL QUARTO STRANIERO AD ALLENARE LA "SELECAO"...

Da open.online

L’italiano Carlo Ancelotti allenerà la nazionale brasiliana a partire dalla Copa America del 2024. Il mister raggiungerà i verdeoro una volta scaduto il contratto che attualmente lo lega al Real Madrid. Lo ha annunciato la Confederazione Calcistica Brasiliana (Cbf). In un comunicato la Cbf ha precisato che nel periodo che arriverà fino alla manifestazione sportiva sudamericana la Seleçao sarà diretta dall’allenatore del Fluminense Fernando Diniz. «È un sogno per chiunque», ha detto Diniz all’emittente brasiliana Globo.

«È un onore e un grande orgoglio servire la nazionale. È stata una convocazione, soprattutto per come è andata, in uno sforzo congiunto tra Cbf e Fluminense. Sono convinto che abbiamo tutto per portarlo avanti e farlo funzionare».

Il quarto straniero

Ancelotti sarà il quarto straniero ad allenare la nazionale brasiliana. Ha superato la concorrenza di José Mourinho, anche lui contattato dalla federazione. E di Pep Guardiola, che però ha declinato l’offerta. Gli altri tre mister risalgono agli albori del calcio: nel 1925 la panchina è toccata all’uruguayano Ramon Plater per quattro partiti. Nel 1944 è arrivato il portoghese Joreca, che è durato per due amichevoli, in coppia con il brasiliano Flavio Costa. Nel 1965 è stata la volta dell’argentino Nunez, che ha diretto la squadra per una sola partita. Ancelotti prenderà il posto di Tite, che ha lasciato dopo l’eliminazione del Brasile da parte della Croazia ai quarti degli ultimi Mondiali. A lui il compito di arricchire l’albo d’oro della Seleçao, che finora ha portato a casa cinque titoli mondiali e nove Copa America.

