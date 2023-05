13 mag 2023 20:04

CARLITO' S WAY – BUONA LA PRIMA A ROMA PER CARLOS ALCARAZ CHE BATTE VINOLAS E TORNA NUMERO 1. PER DJOKOVIC, IN ASSENZA DI NADAL, E' L'UOMO DA BATTERE – LA SCRITTA “FORZA ROMA” SULLA TELECAMERA (GALEOTTO FU GONZALO VILLAR, EX GIALLOROSSO) E LA BATTUTA DEL GIORNALISTA DI SKY ANGELO MANGIANTE – “SONO CRESCIUTO MOLTO IN UN SOLO ANNO. ADESSO HO PIÙ ESPERIENZA. SONO UN GIOCATORE TOTALMENTE DIVERSO” – VIDEO