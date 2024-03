6 mar 2024 10:48

CARLO ANCELOTTI ACCUSATO DI EVASIONE FISCALE IN SPAGNA! LA PROCURA CHIEDE 4 ANNI E 9 MESI PER AVER EVASO UN MILIONE DI EURO: L’ALLENATORE ITALIANO DEL REAL MADRID NON AVREBBE PAGATO CORRETTAMENTE LE TASSE TRA IL 2014 E IL 2015. PRIMA DI ANCELOTTI, ERANO STATI ACCUSATI ANCHE ALTRI GIOCATORI DEL REAL MADRID COME CRISTIANO RONALDO, ANGEL DI MARIA OLTRE A MOLTI ALTRI PROTAGONISTI DEL CALCIO SPAGNOLO COME LEO MESSI, JOSÉ MOURINHO, ALEXIS SANCHEZ…