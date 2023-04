Da Un Giorno da Pecora

Paola Ferrari, giornalista e conduttrice, oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove Giorgio Lauro e Geppi Cucciari la hanno intervistata su diversi temi. A partire da un compleanno di oggi, quello di Daniela Santanché. “Con lei siamo tornate amiche dopo aver litigato di brutto, ma noi siamo due leonesse, siamo così. Le faccio tanti auguri, le vere amicizie alla fine si ritrovano sempre”. Lei è considerata una donna di destra.

Le piace la nuova premier? “Con Meloni ci siamo avvicinate quando si era candidata a sindaca di Roma e abbiamo creato un rapporto di stima reciproca. Da qualche anno lei incarna le idee che abbiamo condiviso, l'ho sempre votata ma al di là del mio orientamento politico mi piace come donna”.

E' vero che lei ed Alba Parietti vi siete contesi diversi uomini? “Uno è stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov. E poi Sandy Marton, con quale sono offesissima”. Perché? “Nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui”. E perché non la Parietti aveva detto nulla? “Con Sandy avevamo una relazione fluida, così come l'aveva con Alba, ma eravamo giovanissime entrambe, avremmo avuto 22 anni. E ce lo siamo tenute lo stesso anche dopo averlo saputo, perché era molto bello”.

Con la Parietti ha ancora un buon rapporto? “Siamo molto amiche, abbiamo vissute insieme sei o sette anni”. La sua collega Diletta Leotta aspetta un figlio dal portiere del Newcastle Karius. “Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po' per tornare in forma – ha scherzato la Ferrari a Un Giorno da Pecora, aggiungendo – mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei”.

“Con De Benedetti non ci parliamo più da qualche tempo, dopo le mie dichiarazioni di qualche giorno fa. In queste ore mi piacerebbe leggere una sua dichiarazione di stima su Berlusconi, sono due grandi uomini di finanza, grandi imprenditori, anche per riscattarsi dopo quello che ha detto sulla Meloni, uno scivolone, potrebbe uscire una cosa di grande stile. Mi piacerebbe vedere un suo 'beau geste' nei confronti di un grande rivale, magari con un invito a pranzo tra qualche mese, sarebbe bello”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la giornalista Paola Ferrari, moglie di Marco De Benedetti. Lei ha definito le parole dell'Ingegnere su premier e governo 'disgustose'. “Si, mi hanno ferito, primo perché dette da una persona della mia famiglia, il suo è stato un pensiero inadeguato sulla donna e sul premier. Mio suocero è persona di carattere e temperamento, non è abituato ad avere persone che gli danno contro, ha un po' di yes man intorno ma io con lui ho sempre avuto questo tipo di rapporto: gli dico quel che penso”. Vorrebbe tornare a parlare presto con De Benedetti? “Non ci parliamo da un po' e a me mi dispiace. Se si ha voglia di parlare, io ci sono sempre”.

