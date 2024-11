11 nov 2024 17:35

CARLOS ALCARAZ, GENIO E SREGOLATEZZA! DEBUTTO CHOC ALLE FINALS DI TORINO CON 34 ERRORI GRATUITI PER LO SPAGNOLO CHE PIGOLA: "NON MI SENTIVO BENE, PROBLEMI DI STOMACO". NON È PER LUI IL PRIMO PASSAGGIO A VUOTO. DOPO L’ORO OLIMPICO SFUMATO NELLA SUPER-PARTITA CONTRO DJOKOVIC, ALCARAZ HA PERSO DA MONFILS, VAN DE ZANDSCHULP, MACHAC E HUMBERT. UNICO SQUILLO LA VITTORIA A PECHINO, IN FINALE SU SINNER. ORA CARLITOS NON PUO’ PIU’ SBAGLIARE - FOTO BY MEZZELANI