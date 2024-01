CARLOS ALCARAZ PERDE CONTRO ALEX ZVEREV IN QUATTRO SET E VIENE SBATTUTO FUORI DAGLI AUSTRALIAN OPEN - IL TEDESCO, ANCORA IMBATTUTO IN QUESTO 2024, SFIDERÀ DANIIL MEDVEDEV IN SEMIFINALE (L'ALTRA SFIDA SARA' SINNER-DJOKOVIC) - LO SPAGNOLO SI CONFERMA ANCORA UN PO' "ACERBO": PER L'EX NUMERO 1 AL MONDO E' LA SETTIMA SCONFITTA DOPO AVER PERSO I PRIMI 2 SET. IN PRATICA, NON RIESCE MAI A RIMONTARE...

Estratto dell'articolo di Alessio Morra per www.fanpage.it

carlos alcaraz alex zverev

Carlos Alcaraz è fuori dagli Australian Open. […] Il tennista spagnolo nell'ultimo incontro dei quarti di finale è stato sconfitto in un match con un esito incredibile, ma non unico, da Alexander Zverev, che si è imposto in quattro set e venerdì sfiderà Daniil Medvedev. L'altra semifinale la giocheranno Jannik Sinner e Djokovic.

carlos alcaraz

[…] Zverev è imbattuto in questo 2024, è in forma […] Il tedesco gioca un primo set stellare e tramortisce l'ex numero uno, che incassa un perentorio 6-1. Alcaraz nel secondo ci prova, alza il livello, ma capisce in quel frangente che c'è molto poco da fare. Break nel settimo gioco (che è sempre quello cruciale) e poi al nono, 6-3 Zverev e montagna da scalare enorme per Carlos, che nel terzo set a un certo punto dà l'idea della resa.

alex zverev

[…] . Il tedesco continua a picchiare da fondo, e non sbagliare, una manciata di errori in tre set è roba da record. Ma nel momento decisivo Zverev perde il servizio. Alcaraz ha un impeto, torna a giocare come sa e fa il break. Gioca in modo divino, trascina il set al tie-break, che vince 7 punti a 2.

carlos alcaraz

Partita totalmente riaperta. Il quarto set vede per larghi tratti un Alcaraz straripante, colpi d'alta scuola, il suo repertorio in bella mostra. Ma Zverev è sempre lì. Carlos si disunisce all'improvviso, perde la battuta nel nono gioco. Zverev non si fa pregare e dopo 3 ore e 5 minuti chiude, ha vinto ed è in semifinale. Il tedesco sfiderà ora per la 19ª volta Medvedev, lo spagnolo è fuori.

carlos alcaraz carlos alcaraz alex zverev