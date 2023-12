LE CARRIERE DEGLI ATLETI SI FANNO SEMPRE PIU’ LUNGHE E I “VECCHIETTI" COMPETONO AD ALTI LIVELLI COME MAI PRIMA – LO SCIATORE DOMINIK PARIS È TORNATO A DOMINARE A 34 ANNI COME FA LEBRON JAMES, ORMAI 39ENNE – C’E’ CHI SCEGLIE LA “SCORCIATOIA”, COME MESSI E CR7, DI GAREGGIARE CAMPIONATI “MINORI” PER GODERSI GLI ULTIMI ANNI DI CARRIERA IN TRANQUILLITÀ (MA SEMPRE PAGATI A PESO D’ORO)

Estratto dell’articolo di Gaia Piccardi per il “Corriere della Sera”

DOMINIK PARIS

[…] Dominik Paris da Ultimo non vinceva sugli sci da 651 giorni, tanti alla sua età (34 anni): il 5 marzo 2022, quando asfaltava la discesa di Kvitfjell, la Russia aveva invaso l’Ucraina da dieci giorni. Sembra una vita fa. Pensare di smettere? Mai. «Non avrei potuto chiudere così male» risponde netto. È lo stesso pensiero-guida di un altro Highlander che sta per regalarsi un giro di valzer supplementare, Rafa Nadal, 37 anni, l’uomo dei mille ritiri (uno per malanno), però nessuno definitivo.

rafa nadal

[…] I fuoriclasse sono fatti così: non accettano il destino, vogliono plasmarlo a loro immagine e somiglianza. Valentino Rossi ha corso in moto fino a 42 anni, Lewis Hamilton ha riscritto la storia della F1 ma non molla: a 38 anni, surclassato da Verstappen e inseguito da un altro grande vecchio (Alonso, 42 anni), coltiva ancora il sogno di scippare a Schumacher il primato in condivisione (7 Mondiali), […]

lionel messi 6

Il calcio offre scorciatoie ben pagate verso il capolinea, Ronaldo (Arabia) e Messi (Usa), 74 anni in due, le hanno imboccate per non farsi dare lezioni ogni weekend dalla generazione Bellingham, ma ci sono anche i matusa che la via d’uscita non solo non la cercano: non la vogliono. Novak Djokovic entra nel 37° anno d’età da numero uno del tennis, con la meravigliosa idea in testa di annettersi il Grande Slam, quello vero che nessuno realizza dal ‘69 (Laver). Non farnetica: quest’anno se n’è messo in tasca tre quarti (e non è la prima volta).

LEBRON JAMES

A pochi giorni dai suoi primi 39 anni (30 dicembre) LeBron James ha rivinto il titolo di Mvp, due presidenti e tre elezioni dopo la prima volta (2009), nell’Nba In-season tournament, la prima coppa della stagione del basket americano. […]

dominik paris 6 lionel messi 5 cristiano ronaldo al nassr 1 lewis hamilton lewis hamilton charles leclerc 2 VALENTINO ROSSI DOMINIK PARIS