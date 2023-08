LE CARRIERE DEI PADRI NON RICADANO SUI FIGLI - CRISTIAN TOTTI E MIROSLAV MIHAJLOVIC PROVERANNO A INSEGUIRE LE ORME DEI LORO GENITORI: IL FIGLIO 17ENNE DEL "PUPONE" SI FARÀ LE OSSA NELLA PRIMAVERA DEL FROSINONE - IL TERZOGENITO DI MIHAJLOVIC, SCOMPARSO LO SCORSO 16 DICEMBRE, HA DECISO DI DIVENTARE ALLENATORE: HA APPENA CONSEGUITO IL PATENTINO UEFA C E POTRÀ ALLENARE QUALSIASI CATEGORIA GIOVANILE AD ECCEZIONE DELLA PRIMAVERA…

Un «secondo» Totti? Un «nuovo» Mihajlovic? Difficilissimo, ma non impossibile. E comunque nessuno ha il diritto di ironizzare sui sogni altrui, soprattutto se sono quelli di due giovani che hanno l’uno 17 anni e l’altro 23.

Entrambi hanno nomi - anzi, cognomi - «ingombranti»: Cristian Totti e Miroslav Mihajlovic. Ragazzi che hanno deciso di fare il mestiere dei padri, e già questo merita rispetto; ci vuole coraggio nell’intraprendere carriere dove i loro papà saranno inarrivabili. […]

Cristian Totti […] ha deciso di lasciare la comfort zone delle giovanili della Roma (per la prima volta dal 1989 la «Magica» sarà senza almeno un Totti, è la fine di un’era ndr) per affrontare rischi e incognite di un trasferimento nella Primavera del Frosinone, club neopromosso in A. […]

Il papà invece la malattia l’ha tragicamente portato via a Miroslav Mihajlovic, ora fresco di patentino da allenatore Uefa C, esibito con legittimo orgoglio in una storia su Instagram. Un successo accompagnato da un commovente messaggio al genitore scomparso il 16 dicembre 2022: «Mi guarderai da lassù e mi darai la giusta forza». Intanto le sorelle maggiori di Miroslav (Viktorija e Virginia) hanno deciso di lanciare un brand di moda - LeMiha - insieme alla madre e all'imprenditore bolognese Jacopo Tonelli e a Ibrahima Mbaye. Tutto legittimo, per carità. Purché il nome di Sinisa Mihajlovic - che tra l’altro aveva un debole per l’abbigliamento fuori dagli schemi - non finisca per essere ricordato solo come una griffe.

