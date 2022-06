CARROLL, FACCE LA CARRIOLA! - L'ATTACCANTE DEL WEST BROMWICH ANDY CARROLL SI È SPOSATO, NONOSTANTE LE FOTO HOT USCITE QUALCHE SETTIMANA FA CHE LO IMMORTALAVANO A LETTO CON UN'ALTRA DONNA DOPO L’ADDIO AL CELIBATO A DUBAI – DURANTE LA CERIMONIA, AL MOMENTO DEL GIURAMENTO TUTTI GLI INVITATI, COMPRESI GLI SPOSI, SI SONO MESSI A RIDERE (ALMENO HANNO IN DOTE UNA NUONA DOSE DI AUTOIRONIA) - COSA AVRA' FATTO CARROLL PER FARSI PERDONARE? - VIDEO

matrimonio di andy carroll e billi mucklow 1

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Il classico «Chi conosce un motivo per cui quest’uomo e questa donna non si debbano sposare, parli ora o taccia per sempre» ha fatto ridere tutti, compresi gli sposi. Il calciatore del West Bromwich era stato fotografato alcuni giorni prima a letto con due donne

«Chi conosce un motivo per cui quest’uomo e questa donna non si debbano sposare, parli ora o taccia per sempre». Quando il celebrante ha pronunciato queste parole, forse Andy Carroll, attaccante del West Bromwich, ha sentito un brivido sulla schiena, poi tutti sono scoppiati a ridere. È stato il modo migliore, per lui e la moglie Billi Mucklow, per mettersi alle spalle quanto accaduto nei giorni scorsi, durante l’addio al celibato, che ha quasi fatto saltare il matrimonio della coppia. In Inghilterra non si parlava d’altro.

andy carroll a letto con taylor jane wilkey

A fine maggio Carroll aveva organizzato una festa a Dubai con i suoi amici e a fine serata è stato fotografato a letto mentre dormiva con due ragazze. È stata proprio una delle due a divulgare su Snapchat le immagini non proprio rassicuranti per la star dei reality «The Only Way is Essex», Billi Mucklow, fidanzata e ora sposa di Carroll (i due hanno anche tre figli: Arlo, nato nel 2015, Wolf, del 2017, e la piccola Marvel del 2020).

Come raccontava il Sun, il caos è cominciato con una festa nel locale The Cove, con il gruppo di amici che ha incontrato le ragazze nell’area vip del «The Avenue Dubai», un nightclub del Shangri-La Hotel. E Carroll in quelle foto è addormentato, a letto con due ragazze, Taylor Jane Wilkey, che di fatto con il suo post ha rivelato tutto, e una sua amica, Phoebe.

billi mucklow senza anello di fidanzamento

«Dopo una festa siamo andate nel suo hotel. Abbiamo bevuto molto, ascoltando un po’ di musica, ma come si è messo a letto, completamente ubriaco, si è addormentato. Era troppo fuori di sé per poter fare qualcosa. A quel punto abbiamo fatto delle foto per scherzare», aveva raccontato la ragazza.

Ovviamente quegli scatti avevano fatto infuriare Billi Mucklow, tanto da andare via di casa, buttare l’anello di fidanzamento da 200mila sterline (234mila euro) e mettere in dubbio le nozze di domenica 5 giugno. «Mi pento per la foto che ho pubblicato», aveva ammesso Taylor Jane Wilkey.

matrimonio di andy carroll e billi mucklow 3

«Mi dispiace per la sua fidanzata, ma Carroll è stato un gentiluomo che non ci ha assolutamente molestato e con il quale alla fine non è accaduto nulla. Abbiamo solo esagerato con una ventina di giri di vodka, decine di bicchieri di sangria e altrettanti di Jäegermeister. I presenti alla festa ci avevano detto fosse una vacanza tra ragazzi, non un addio al celibato. Da quelle foto sembro poi essere nuda, ma è colpa dello zoom, perché avevo ancora il vestito rosa. Eravamo tutti talmente stanchi che ci siamo addormentati e non è accaduto altro».

andy carroll e billi mucklow

Parole che hanno salvato Carroll. Che nel frattempo, si è fatto perdonare. Nessun tradimento e quelle foto erano solo un incidente, scattate senza che lui ne fosse consapevole. «L’atmosfera del matrimonio era molto lontana da come sono andate le cose negli ultimi giorni, avevano tutti voglia di festeggiare», hanno detto al «Sun» alcuni invitati. Tanto che appunto quando il celebrante ha detto la frase di rito, molto cinematografica a dire il vero, tutti si sono messi a ridere. Il peggio per Carroll era ormai alle spalle.

