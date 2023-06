DA CASADEI A BALDANZI FINO A PAFUNDI: I GIOVANI CI SONO, BASTA FARLI GIOCARE – I RAGAZZI DELL’ITALIA UNDER 20 SONO RIUSCITI A RAGGIUNGERE LA FINALE DEI MONDIALI DI CATEGORIA (LA PRIMA DELLA NOSTRA STORIA) AVENDO IN SQUADRA SOLO TRE GIOCATORI CHE HANNO ESORDITO IN SERIE A - GLI AZZURRINI HANNO BATTUTO AVVERSARI DI LIVELLO, COME BRASILE, INGHILTERRA E I VICECAMPIONI IN CARICA DELLA COREA DEL SUD – DOMENICA SERA ALLE 23 LA SFIDA ALL’URUGUAY PER IL TITOLO…

1 - FINALE MONDIALE L'ITALIA UNDER 20 E L'ALTRA FACCIA DEL PALLONE

IL GOL DI SIMONE PAFUNDI ITALIA COREA DEL SUD MONDIALI UNDER 20

Estratto dell’articolo di Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

Può una Nazionale costruita su un gruppo che non conosce la serie A - solo tre le eccezioni - finire dentro la finale con in gioco il mondo dei ventenni? […]

mattia zanotti

Quanto sta accadendo in Argentina non fa che mettere allo specchio il calcio italiano: i nostri ventenni hanno coraggio e giocano bene altrimenti non si va oltre l'ostacolo Brasile, Inghilterra, Colombia e Corea del Sud e non ci si presenta alla pari dentro l'ultimo atto, domani alle 23, di fronte all'Uruguay. E, allora? Qualcosa non va, e non è una notizia di queste ore. […]

Pafundi, per il ct Mancini, viene prima degli altri, e poco importa che abbia solo diciassette anni: a Tirana, novembre scorso, gli ha già regalato il debutto con l'Italia campione d'Europa. […]

nell'Udinese ha giocato al massimo venti minuti […]Casadei incanta da separato in casa: la serie A lo ha snobbato, il Chelsea se lo è preso.

sebastiano desplanches cesare casadei

Ghirardi si fa notare per fisico e personalità, gioca a Mantova. Guarino per senso della posizione, ma fatica nell'Empoli Primavera. Turicchia ha fatto passo avanti da gigante perché, alla Juve, c'è la seconda squadra. Prati è un regista dalle idee illuminate e a Ferrara lo sanno. Giovane si è preso l'Ascoli. Desplanches para a Trento. Pio Esposito, stessa età di Pafundi, segna nella Primavera dell'Inter. E la lista di chi non ha visto la A può allungarsi. […] La "cantera" azzurra c'è e funziona.

2 - I DIMENTICATI DELL’UNDER 20, SOGNO MONDIALE

Estratto dlel’articolo di Giuseppe Mustica per “il Messaggero”

[…]

simone pafundi luca lipani

adesso è assai facile salire sul carro di quelli che potrebbero scrivere la storia contro l'Uruguay (per l'Italia è la prima finale, per i sudamericani è la terza, mai hanno vinto), quando nel momento delle convocazioni molti club si sono tirati indietro. E non lo diciamo noi, ma è stata la stessa Figc, quando ha ufficializzato le convocazioni, a scrivere a chiare lettere questo: «Si è preso atto invece delle scelte diverse di quelle società che hanno ritenuto di non potersi privare di alcuni azzurrini pre-convocati per il raggiungimento dei risultati sportivi prefissati».

Un'avventura che non era partita nel migliore dei modi, tant'è che Nunziata ha portato dentro Sebastiano Desplanches del Trento, il portiere titolare, Daniele Ghilardi del Mantova, Filippo Fiumanò dell'Aquila Montervarchi e Jacopo Sassi, un altro portiere, del Giugliano, tutti ragazzi che giocano in C. «Nel poco tempo che ci rimane dovremo diventare una squadra ed avere un gioco» tuonava il ct l'11 maggio scorso. Preoccupato.

tommaso baldanzi

[…] Sicuramente il trascinatore di questa Italia è Cesare Casadei. Ex Inter, pagato 15 milioni di euro dal Chelsea, spedito al Reading in prestito ha fatto vedere di essere di un'altra categoria. Non possiamo parlare di rimpianto per i nerazzurri perché rifiutare un'offerta del genere, per un classe 2003 senza nessuna presenza in A sarebbe stato quasi da manicomio.

francesco pio esposito 1

[…] E poi c'è Simone Pafundi, che in bianconero gioca poco (8 presenze in campionato e nessuna da titolare) che però ha quelle giocate da capogiro, che risolvono il match. Ci si aggrapperà a loro domani sera, oltre che a Tommaso Baldanzi, un altro di piede mancino, che in Serie A con l'Empoli ha già segnato 4 reti. E c'è pure la Roma in finale.

In Argentina ci sono Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli, entrambi 2004. […] Giacomo, capitano della Primavera di Guidi. «Vivere tutto questo è incredibile» ha confermato l'altro. Entrambi vedono nella partita contro il Brasile, vinta 3-2, il momento magico.

giacomo faticanti 1

Ma c'è anche un pizzico di Mourinho, visto che uno ha già debuttato in Europa League e l'altro in Serie A. «Alla Roma dobbiamo tutto ha sintetizzato Giacomo e con Mourinho è tutto diverso. Un vincente, ti entra in testa nel senso buono». «Solo allenarsi sotto il suo sguardo ha un altro valore», ha ammesso sinceramente Niccolò. Adesso anche loro devono completare l'opera.

ARTICOLI CORRELATI

gabriele guarino italia inghilterra mondiali under 20 italia brasile under 20 6 MONDIALE UNDER 20 - ITALIA COREA DEL SUD italia inghilterra mondiali under 20 italia inghilterra mondiali under 20 italia inghilterra mondiali under 20 italia inghilterra mondiali under 20 MONDIALE UNDER 20 - ITALIA COREA DEL SUD matteo prati MONDIALE UNDER 20 - ITALIA COREA DEL SUD niccolo pisilli giacomo faticanti francesco pio esposito 3 giacomo faticanti 2 giacomo faticanti 3 francesco pio esposito 2 fontanarosa 2 daniele ghilardi riccardo turicchia fontanarosa 1 niccolo pisilli 1 niccolo pisilli 2 sebastiano desplanches