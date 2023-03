IL CASO DELLE FALSE FATTURE NEL CALCIO ITALIANO SI È SGONFIATO COME UN PALLONE BUCATO – IL TRIBUNALE DI NAPOLI HA PROSCIOLTO TUTTI I PRESIDENTI IMPUTATI: DE LAURENTIIS, LOTITO, GALLIANI, ANDREA DELLA VALLE E LUCA CAMPEDELLI. ASSOLTO ANCHE L'ATTACCANTE ARGENTINO EZEQUIEL LAVEZZI. UNICA CONDANNA, A UN ANNO, PER ALESSANDRO MOGGI, FIGLIO DI LUCIANO – LA MAXI-INCHIESTA, APERTA SETTE ANNI FA, COINVOLSE 64 TRA DIRIGENTI PROCURATORI E CALCIATORI. I PM NAPOLETANI PUNTARONO L'INDICE CONTRO “UN RADICATO SISTEMA” PER EVADERE IL FISCO, TRA IL 2009 E IL 2013. UN TEOREMA SMENTITO DALLA SENTENZA DI OGGI...

Estratto da www.lastampa.it

aurelio de laurentiis

Raffica di assoluzioni per i big del calcio italiano dalle accuse di irregolarità fiscali nel processo «Fuori gioco». La settima sezione penale del tribunale di Napoli ha prosciolto tutti i presidenti o ex presidenti imputati: Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, Adriano Galliani, Andrea Della Valle e Luca Campedelli. Assolto anche il calciatore Ezequiel Lavezzi. Unica condanna per Alessandro Moggi: un anno, pena sospesa, per non aver contabilizzato una fattura relativa a una consulenza per la cessione di Lavezzi.

La sentenza arriva a sette anni dall'apertura di un’inchiesta che fece scalpore nel mondo del calcio. Nel gennaio 2016 i pm della procura di Napoli puntarono l'indice contro «un radicato sistema» per evadere il fisco realizzato, secondo l'accusa, da 35 società di Serie A e di Serie B e da un centinaio tra dirigenti, calciatori e procuratori sportivi.

claudio lotito foto di bacco (2)

I presunti illeciti sarebbero stati collegati alle operazioni di mercato, attraverso un sistema che da un lato avrebbe sottratto soldi alle casse dello Stato e dall'altro favorito società, calciatori e soprattutto i loro agenti. Un teorema smentito dalla sentenza di oggi: lo stesso Alessandro Moggi è stato condannato per uno solo dei capi di imputazione [...] Ma sono circa quaranta i capi d'imputazione per i quali è stato assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste».

alessandro moggi

[...] Il Tribunale ha sconfessato duramente la tesi della Procura e ha assolto il procuratore sportivo da tutti i capi di imputazione riguardanti le operazioni di compravendita dei calciatori. Di tale pronuncia ne hanno beneficiato anche le società che hanno ricevuto le fatture emesse e, per l'effetto, sono stati assolti con Moggi anche tutti i rappresentanti legali delle società calcistiche». [...]

ALESSANDRO MOGGI lavezzi CAMPEDELLI adriano galliani andrea della valle patron della fiorentina