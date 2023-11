CASSANO, A 'STO PUNTO FAI PRIMA A DIRE CHE CRISTIANO RONALDO TI STA SUL CAZZO - ALLA “BOBO TV” TORNA UN GRANDE CLASSICO: LA SFURIATA DI “FANTANTONIO” CONTRO CR7 - L'EX “PIBE DE BARI” SI È LANCIATO IN UN MONOLOGO DELIRANTE PER SCREDITARE LE IMPRESE DEL CAMPIONE PORTOGHESE - BOBO VIERI NON CI STA E RISPONDE: “DEVI DIRE CHE A TE NON PIACE, MA NON CHE NON HA QUALITÀ PERCHÉ NON È VERO. SENNÒ CI PRENDONO PER PAZZI TUTTI” - A QUEL PUNTO “L'ORACOLO DI BARI VECCHIA” SI LANCIA IN UN PARAGONE IMPROBABILE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.it

Mentre Leo Messi vinceva il suo ottavo Pallone d'Oro, negli studi della Bobo TV andava in scena una discussione abbastanza animata. Oggetto del confronto che ha visto protagonisti Antonio Cassano e Bobo Vieri è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo[…]

Non è un mistero lo scarso gradimento di Antonio Cassano per Cristiano Ronaldo. Per lui il giocatore portoghese non ha quel quid in più che potrebbe elevarlo ad uno status di fenomeno del calcio. Per avvalorare la sua tesi, FantAntonio è partito dalla fine, ovvero dalla sua militanza nel campionato arabo […]: "Quando io dicevo 4-5 anni fa quando abbasserà il fisico Cristiano Ronaldo…".

Anche nella Saudi League però Ronaldo sta facendo quello che ha sempre fatto ovvero segnare a raffica. E Vieri non ha potuto fare altro che ribadirlo: "Ma Cristiano fa 3 gol a partita tutte le domeniche". E qui il discorso si è un po' acceso anche perché l'ex bomber ha ritirato in ballo Messi per sottolineare come il campionato dell'Arabia Saudita sia paragonabile a quello americano dove brilla la Pulce: "Devo lasciar stare il calcio in Arabia? Allora Messi lascio stare anche Messi in America. C’ha 38 anni Ronaldo. Non è giusto dire ‘lasciamo stare’. Devi lasciare stare tu. Ronaldo è un fuoriclasse, ma che stiamo a dire".

Per avvalorare la sua tesi, Cassano ha tirato in ballo l'ultimo rendimento europeo di CR7 con le maglie di Juventus e Manchester United ("Non l'ha mai ciapata"), ma anche in questo caso è stato smentito dai numeri citati da Vieri e Adani[…]

Quando Cassano è tornato alla carica: "Al Real Madrid ha fatto la differenza, alla Juve no. L’hanno preso per la Coppa dei Campioni o sbaglio? Due anni e via, al Manchester United due anni e via. Adesso va lì e fa tre gol? Ah in Arabia Saudita". Vieri gli ha ulteriormente risposto: "Allora uno dice Messi in 10 anni non ha più vinto la Champions. Ma per vincere ci vuole la squadra. Non è che un giocatore può vincere da solo, allora perché Messi col PSG non ha vinto la Champions League, eppure aveva Neymar, Mbappé". E poi ancora: "Ronaldo alla Juve ha la migliore media partite gol di tutti i tempi. A te non interessa? Devi dirlo però. Non m’importano i gol, ma le prestazione dei calciatori".

E qui Bobo si è lasciato andare ad un lungo intervento per spiegare come al di là delle preferenze soggettive, non si possa non riconoscere il valore assoluto di Cristiano Ronaldo, dando una sorta di lezione a Cassano: "Ma sta giocando bene. Devi dire che a te non piace, ma non devi convincere noi che non ha qualità perché non è vero. Noi diciamo che Messi è il più forte della storia, io sono d’accordo, ma Ronaldo può essere secondo, terzo o quarto non è che è 140° sennò ci prendono per pazzi tutti. Poi può piacere più a uno o all’altro, però questo a 38 anni fisicamente è un animale fa sempre un gol a partita e si diverte come Messi a Miami. Cosa possiamo dire? Uno ha vinto il Mondiale, l’altro ha vinto un Europeo".

[…] Ha vinto cinque Palloni d’oro non si può dire che è scarso. Qui se uno dice Messi o Ronaldo nessuno può dire ha ragione uno o ha ragione l’altro, sono opinioni. A te piace come gioca Leo ma sono tutti dei fenomeni questi".

A questo punto però ecco che Cassano ha tirato fuori un paragone improponibile. L'ex di Bari, Roma, Inter, Milan e Real Madrid, ha citato Zidane e Iniesta, due campionissimi che però hanno occupato in campo una posizione molto diversa da quella di CR7: "Lasciamo stare Messi che è il più grande di tutti. Ti faccio un esempio su un calciatore che ha fatto meno di 100 gol nella sua vita, tu c’hai giocato insieme. Lui per me è top, 10 volte più forte di Cristiano Ronaldo e ha vinto meno di 5 Palloni d’Oro. Zizou era un’altra roba. Lo so che sono ruoli diversi. A me non frega niente dei gol, ma la qualità del giocatore. Un altro che non ha fatto neanche 50 gol, Andreas Iniesta".

Un paragone che ha per certi versi lasciato allibito Vieri: "Ma sono ruoli diversi! Sennò vengo a prenderti a Genova, Ronaldo è un attaccante e deve far gol. L’altro non gli interessa fare gol. Quando giocavi tu se facevi gol bene, sennò ti piaceva farli fare".[…]

