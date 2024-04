CASTELLANOS ILLUDE LA LAZIO, MILIK SALVA ALLEGRI E REGALA LA FINALE DI COPPA ITALIA ALLA JUVENTUS – LA SQUADRA DI TUDOR VA AVANTI 2-0 CON UNA DOPPIETTA DI CASTELLANOS, POI E’ L’ATTACCANTE POLACCO A 7 MINUTI DAL TERMINE A REGALARE AI BIANCONERI IL PASS PER LA FINALE – CAMBIASO, SOSTITUITO, SI LAMENTA CON ALLEGRI CHE LO AVEVA RICHIAMATO: “DEVI STARE TRANQUILLO” – LOTITO: “LUIS ALBERTO NON E’ IN VENDITA, HA ALTRI 4 ANNI DI CONTRATTO”

Estratti da gazzetta.it

lazio juventus milik

All'ultimo respiro la Juve si aggiudica il diritto di disputare la finale di coppa Italia e un posto in Supercoppa. All'Olimpico, il ritorno contro la Lazio termina infatti sul 2-1 per i padroni di casa, dopo il 2-0 conquistato a Torino dalla Juve.

Con Chiesa al fianco di Vlahovic, Perin confermato portiere di Coppa e la sorpresa Alex Sandro al posto dello squalificato Gatti, è la Juve ad andare per prima vicino al gol, con Cambiaso che dopo 8' non trova di poco lo specchio. Al 12' invece Castellanos non sbaglia la mira, e di testa gira in rete un calcio d'angolo, con la colpevole complicità di un attardato Alex Sandro. Al 23' la Juve sfiora il pareggio con una bella combinazione Rabiot-Chiesa conclusa da Vlahovic che sotto rete non riesce a deviare alle spalle di un attentissimo Mandas.

lazio juventus

L'ultima chance del primo tempo è per Castellanos, che solo in area viene chiuso da Perin. La ripresa si apre col raddoppio della Lazio, firmato ancora da Castellanos, che al 49' raccoglie un assist di Felipe Anderson , brucia Bremer e Danilo e infila Perin. La Juve si scuote ma fatica a pungere, finché al minuto 83' su un tiro-cross di Weah, subentrato a Cambiaso, si avventa Milik, entrato da un minuto al posto di Vlahovic. Un gol che per la Juve vale la finale di Coppa Italia.

lazio juventus milik