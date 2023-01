11 gen 2023 12:52

A CAVANI NON E’ ANCORA PASSATA L’INCAZZATURA: “ARRESTATE L’ARBITRO PER AVERCI TOLTO IL MONDIALE” - L'ATTACCANTE DELL'URUGUAY E DEL VALENCIA HA ATTACCATO PESANTEMENTE IL DIRETTORE DI GARA, DANIEL SIEBERT, MOLTO CONTESTATO IN OCCASIONE DEL MATCH CONTRO IL GHANA AI MONDIALI IN QATAR PER NON AVER CONCESSO DUE RIGORI NONOSTANTE L’UTILIZZO DEL VAR...