COME DAGO DIXIT, MASSIMO GILETTI E’ STATO ASCOLTATO IN PROCURA A FIRENZE. UNA VOLTA USCITO HA INVIATO UN VIDEO A MENTANA: “CONVIENE RINVIARE LA TRASMISSIONE DI DOMENICA" – “CI SONO VICENDE CHE NON SI POSSONO RISOLVERE ALL'INTERNO DI UNO STUDIO TELEVISIVO. VANNO AFFRONTATE NEI LUOGHI DEPUTATI PER FARLO, CIOÈ GLI UFFICI DI UN'AZIENDA, ALTRIMENTI VANNO A FINIRE IN UN'AULA DI TRIBUNALE" – LA PROCURA STA INDAGANDO SUL CASO BAIARDO E SULLA PRESUNTA FOTO DI BERLUSCONI CON I BOSS GRAVIANO E IL GENERALE DEI CARABINIERI DELFINO - MENTANA CANCELLA LA PUNTATA - SCAZZI TRA LE PRIMEDONNE DE “LA 7”: GRUBER E FORMIGLI CONTRO LA LINEA PRO GILETTI DI CHICCO. FLORIS, AL SOLITO, IN MEZZO. QUALCHE TESTA SALTERA'... - VIDEO