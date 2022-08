COME MAI DI COLPO ARRIVANO 2 VIDEO CHE SPUTTANANO NEDVED? C'E' LA "MANINA" DI QUALCUNO? ESISTE UN PIANO PER FAR FUORI IL VICEPRESIDENTE BIANCONERO DALLA SOCIETA'? - VIDEO

pavel nedved balla con tre ragazze 6

Da www.torinotoday.it

Stanno girando sul web (Twitter su tutti) alcuni video che immortalerebbero il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, durante una serata di divertimento in un locale. In particolare sta rimbalzando tra i cellulari un video in cui si nota il dirigente bianconero, 50 anni domani, mentre balla con tre ragazze e ad una palpa il seno. Nel breve video si sente la musica e dire "guarda che poppe che c'ha". Non si sa a quando risalgono le immagini. Nessun commento ufficiale ovviamente né da parte del diretto interessato né dalla società.

nedved cammina per strada ubriaco 5

Un uomo che barcolla in strada

A stretto giro è apparso un altro video in rete in cui viene immortalata una sagoma di spalle che passeggia barcollando. Sui social i vari utenti sospettano che venga ritratto di spalle proprio il dirigente bianconero, anche se in questo caso non è chiaro se sia proprio l'ex calciatore della Juventus e se le immagini abbiano a che fare con la festa precedente.

pavel nedved balla con tre ragazze 4 pavel nedved balla con tre ragazze 3 pavel nedved balla con tre ragazze 2 nedved cammina per strada ubriaco 1 nedved cammina per strada ubriaco 2 image (1) pavel nedved balla con tre ragazze 1 nedved cammina per strada ubriaco 6 nedved cammina per strada ubriaco 3 nedved cammina per strada ubriaco 4 pavel nedved balla con tre ragazze 5