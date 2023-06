CEFERIN FA SPARIRE E RIAPPARIRE I BIANCONERI – SUL SITO DELLA UEFA IERI LA JUVENTUS NON ERA PRESENTE NELLA LISTA DEI PARTECIPANTI ALLA PROSSIMA CONFERENCE. SOLO DOPO UN'ORA È COMPARSO ANCHE LO STEMMA DELLA VECCHIA SIGNORA – UN ERRORE O UN’ANTICIPAZIONE DELLA SENTENZA SULLA VIOLAZIONE DEL FAIR PALY FINANZIARIO, OVVERO L'ESCLUSIONE DELLA JUVE DALLE COMPETIZIONI EUROPEE? – E MOURINHO FA MARAMEO A CEFERIN: DOPO LA SQUALIFICA, ABBANDONA L'UEFA FOOTBALL BOARD, L’ORGANISMO CHE RIUNISCE GRANDI EX E TECNICI…

1 – IL MISTERO DEL SITO UEFA SENZA LA JUVE IN CONFERENCE

Estratto dell’articolo di A.M. per “Il Messaggero”

JUVENTUS ASSENTE DALLA LISTA DELLA CONFERENCE SUL SITO UEFA

Serata agitata per la Juventus, inizialmente "dimenticata" dalla Uefa tra le squadre partecipanti alla prossima edizione di Conference League, pubblicate sul sito ufficiale.

Da Nyon l'errore è stato corretto alla svelta, e nel giro di un'ora lo stemma della Juventus è apparso nella sezione Playoffs accanto a Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lilla e Osasuna. Una leggerezza che però ha allarmato i tifosi bianconeri, visto che la società è sotto inchiesta per violazione del Fair play e tra le possibili sanzioni c'è pure l'esclusione dalle coppe europee.

L'assenza della Juventus […] poteva essere interpretata come una presa di posizione precisa da parte di Ceferin, […]

2 – FURIA MOURINHO SCHIAFFO ALL’UEFA

Estratto dell'articolo di Gianluca Lengua per “il Messaggero”

José Mourinho abbandona l'Uefa Football Board. Una reazione alla pena comminata dalla istituzione europea e al trattamento ricevuto dalla Roma a seguito della finale di Europa League. Fondato lo scorso aprile, si tratta di un comitato di esperti che ha come obiettivo quello di discutere e scambiare idee legate direttamente al gioco del calcio.

Ne fanno parte personaggi che hanno scritto la storia del calcio tra cui Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Rudi Voeller, Rio Ferdinand e molti altri.

In una lettera indirizzata a Zvonimir Boban, Direttore tecnico e responsabile, Mourinho ha spiegato le sue motivazioni: «Nel ringraziarla per l'invito che mi avete rivolto a far parte dell'Uefa Football Board, mi dispiace informarla che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l'obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Ceferin».

[...] Una decisione che arriva il giorno successivo a un incontro che sarebbe avvenuto in Portogallo tra il tecnico e Dan Friedkin. Mercoledì sera, l'aereo del presidente della Roma è atterrato all'aeroporto di Cascais, Portogallo, a 60 chilometri da Setúbal. Ed è proprio a Setúbal che José Mourinho sta trascorrendo parte delle sue vacanze.

[...] La rabbia di Mourinho è tanta e uscire dal board della Uefa dopo la squalifica di quattro giornate è una reazione eclatante. Il club, per non farlo sentire solo, ha reagito dando battaglia. Il silenzio della società in merito alla stangata, che prevede anche il divieto alla prima trasferta Europea e la parziale chiusura dell'Olimpico, non è un segnale di debolezza. Si tratta, invece, di una strategia per strutturare meglio il ricorso. [...]

