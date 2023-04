7 apr 2023 17:32

CEFERIN, STORIA DI UN BUROCRATE MISTERIOSO! IL NUMERO UNO DELL’UEFA APPENA RIELETTO E’ STATO ACCUSATO IN SLOVENIA PER AVER FALSIFICATO IL CURRICULUM – IL QUOTIDIANO ‘LA PRAVA’ RIPORTA CHE PER ESSERE PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SLOVENA SONO NECESSARI 5 ANNI COME MEMBRO DEL CDA DI UN CLUB SLOVENO, CEFERIN, INVECE, AVREBBE RICOPERTO LA CARICA SOLO PER 6 MESI – L'OPPOSIZIONE ALLA SUPERLEGA E LE FEROCI POLEMICHE CON AGNELLI E PEREZ...