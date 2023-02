UN CENTESIMO D'ORO - IL VELOCISTA TOSCANO SAMUELE CECCARELLI HA BATTUTO DI UN CENTESIMO MARCELL JACOBS AGLI ASSOLUTI DI ANCONA: "NON CAPISCO PIÙ NULLA. IL SUO ORO OLIMPICO A TOKYO HA DATO A TUTTI NOI VELOCISTI UN MODELLO A CUI ISPIRARCI. ESSERGLI ACCANTO IN PISTA È IMPRESSIONANTE. BATTERLO È OLTRE QUELLO CHE AVREI MAI POTUTO SPERARE" - "COSA MI HA DETTO MARCELL DOPO L’ARRIVO? IO LO RINGRAZIAVO E LUI, SCHERZANDO: 'PRIMA MI FAI IL CULO E POI MI RINGRAZI?'" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Cosimo Cito per “la Repubblica”

SAMUELE CECCARELLI MARCELL JACOBS

Sei secondi e 54 centesimi dopo aver ascoltato lo sparo, dopo aver visto Marcell Jacobs partirgli accanto, dopo aver morso la pista di Ancona a frequenze mai state sue prima, Samuele Ceccarelli […] È incredibilmente […], e non Jacobs, il nuovo campione italiano dei 60 metri indoor. […] . «Cosa mi ha detto Marcell dopo l’arrivo? Io lo ringraziavo — racconta Ceccarelli — e lui, scherzando: “Prima mi fai il culo e poi mi ringrazi?”. Realizzerò dopo una bella dormita. Ora non capisco più nulla».

SAMUELE CECCARELLI MARCELL JACOBS

Samuele Ceccarelli, 23 anni, di Massa, tesserato per la Firenze Marathon. […] Il nonno materno, Gastone Giacinti, portiere del Foggia in Serie A negli anni Settanta. Un passato nel karate, poi solo atletica dai 16 anni in poi. Un personale sui 60, prima del 2023, di 6”72, datato addirittura 2019.

«[…] Jacobs ha vinto l’oro olimpico a Tokyo […] ha dato a tutti noi velocisti un orizzonte, un modello a cui ispirarci. Ero a casa, ricordo quella gara come una scossa elettrica, una folgorazione. Essergli accanto in pista è impressionante. Batterlo è oltre quello che avrei mai potuto sperare».

SAMUELE CECCARELLI

Ora è il terzo in Europa dell’anno e dal 15 gennaio ha ritoccato per sette volte il personale, migliorandolo di 18 centesimi. […] In meno di una settimana, dopo due anni da imbattuto e 20 vittorie consecutive, Jacobs ha perso due volte, prima a Lievin dal kenyano Omanyala, e ora agli Assoluti, pur con il personale stagionale (6”55). Una smorfia alla fine e un cerotto tirato via dalla coscia sinistra.

«Fossero stati i 100, mi sarei fermato, ero in una condizione di corsa che ha evidenziato un problema da qualche parte» spiega il campione mondiale in carica della gara più breve dell’atletica, «brucia, non perdevo un titolo tricolore da una vita, ma non smetterò di mettermi in gioco». […]

SAMUELE CECCARELLI MARCELL JACOBS

«Con questo tempo, al momento, sarei a medaglia, ma quante cose devono succedere fino a Istanbul» aggiunge Ceccarelli. «In primavera poi voglio buttarmi nei 100. Ho un personale alto, 10”45. Voglio limare qualcosa. Attaccare i 10”? No no, è presto, […] Sembra facile, e invece è tutto un altro mondo».

