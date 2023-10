CHAMPIONS AD ALTA TENSIONE - SCONTRI TRA TIFOSI PRIMA DELLA PARTITA TRA NEWCASTLE E PSG, FINITA 4-1 PER GLI INGLESI, FUORI DALLO STADIO - ALCUNI SUPPORTER INGLESI HANNO LANCIATO FUMOGENI E ALTRI OGGETTI VERSO QUELLI FRANCESI - RISSE ANCHE DURANTE ATLETICO MADRID E FEYENOORD ROTTERDAM: ALCUNI SOSTENITORI OLANDESI, PROBABILMENTE INCAZZATI PER LA SCONFITTA (3-2), HANNO FATTO IRRUZIONE NELLA ZONA VIP DELLO STADIO E… - VIDEO

1. SCONTRI PRIMA DI NEWCASTLE-PSG

DAGONEWS

scontri prima di newcastle psg 2

Attimi di tensione prima della partita di Champions League tra Newcastle e PSG, finita 4-1 per i "Magpies". Alcuni tifosi inglesi hanno lanciato bottiglie, fumogeni e altri oggetti verso quelli francesi fuori dal St. James Park, scatenando la reazione degli ultras del Paris Saint German. Per fermare gli scontri e disperdere la folla, sul posto sono dovuti intervenire gli agenti in tenuta antisommossa.

2. ALTA TENSIONE DOPO ATLETICO-FEYENOORD: TIFOSI OLANDESI INVADONO LA ZONA VIP, CARICA DELLA POLIZIA

Estratto dell'articolo di Alessio Pediglieri www.fanpage.it

scontri durante atletico madrid feyenoord rotterdam

L'Atletico Madrid è riuscito nell'impresa di vincere il primo match di questa Champions mercoledì sera contro il Feyenoord nel modo più rocambolesco: in svantaggio ha ribaltato il match imponendosi 3-2. Scatenando la furia dei tifosi olandesi che si sono riversati a fine match nella zona Vip del Metropolitano. La polizia in assetto antisommossa è dovuta intervenire per evitare il peggio.

tifosi feyenoord rotterdam 2

[…] dopo il 90′, un gruppo di ultrà del Feyenoord sono riusciti a intrufolarsi dove non dovevano all'interno dello stadio, la zona riservata ai Vip. Attimi di panico e confusione ripresi da alcuni tifosi con i propri cellulari in cui si vedono tafferugli e il pronto intervento della polizia. Le forze dell'ordine sono dovute darsi da fare in assetto antisommossa, affrontando di persona i più scalmanati.

tifosi feyenoord rotterdam 1

Un veloce corpo a corpo per riportare immediatamente la calma mentre si era innescato il fuggifuggi generale di altri tifosi. Dopo qualche minuto di pura tensione è però stato ripristinato l'ordine, con le due tifoserie che hanno proseguito il deflusso dallo stadio senza più intemperanze particolar

tifosi feyenoord rotterdam 3 scontri prima di newcastle psg 3 scontri prima di newcastle psg 1 scontri prima di newcastle psg 4