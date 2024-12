11 dic 2024 00:45

CHAMPIONS AMARA PER LE ITALIANE – UNA BELLA ATALANTA SI INCHINA ALLE STELLE DEL REAL: 2-3! A SEGNO MBAPPE’, VINICIUS E BELLINGHAM, ANCELOTTI RISALE IN CLASSIFICA: “LA NOSTRA MISSIONE È ARRIVARE VIVI A NATALE, POI CI DIVERTIREMO” – GASPERINI: “CI MANCA ANCORA UNA VIRGOLA” – L'INTER CERCA IL PARI E TROVA LA SCONFITTA ALL’ULTIMO RESPIRO COL BAYER LEVERKUSEN: DECIDE LA RETE DI MUKIELE. PRIMO KO PER INZAGHI IN CHAMPIONS. SFUMA IL RECORD DI SEI PARTITE DI FILA SENZA SUBIRE GOL...