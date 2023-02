18 feb 2023 13:30

CHAMPIONS IN THE SKY – LA TV SATELLITARE SI AGGIUDICA IN ESCLUSIVA I DIRITTI PER LE PARTITE DEL TRIENNIO 2024/2027: TUTTE, TRANNE LA MIGLIORE DEL MERCOLEDÌ, CHE SARÀ SU AMAZON PRIME, SARANNO VISIBILI IN DIGITALE SU SKY, CHE SI PRENDE ANCHE L’EUROPA LEAGUE – LA CIFRA TOTALE NON È NOTA, MA SI AGGIREREBBE INTORNO AI 300 MILIONI