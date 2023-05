9 mag 2023 11:30

CHAMPIONS IN THE SKY - LA TV SATELLITARE SI AGGIUDICA IN ESCLUSIVA I DIRITTI PER 185 DELLE 203 PARTITE DI CHAMPIONS E PER LE 342 DI EUROPA E CONFERENCE LEAGUE, PER IL TRIENNIO 2024-27- DALLA STAGIONE 2024-25 LA CHAMPIONS SI GIOCHERA' 11 MESI SU 12, CON IL NUMERO DI CLUB NELLA FASE FINALE CHE PASSA DA 32 A 36 (TUTTE IN UN GIRONE UNICO)