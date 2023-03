21 mar 2023 19:40

CHE BOTTO! - BRUTTA CADUTA PER DARIO CATALDO DURANTE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA: A CINQUE CHILOMETRI DAL TERMINE, IL CICLISTA ITALIANO È FINITO A TERRA, RIPORTANDO ALMENO SETTE FRATTURE E LA ROTTURA DI DUE COSTOLE - IL 38ENNE È STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI STABILI, MA DOVRÀ ESSERE OPERATO PER RIPARARE LA FRATTURA DEL FEMORE… - VIDEO