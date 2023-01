30 gen 2023 19:00

CHE CORPO! (DI BALLO) – SHAKIRA, NON CONTENTA DI AVER UMILIATO ABBASTANZA IL SUO EX PIQUÉ CON LA CANZONE AL FIELE, SI INVENTA INSIEME AD ALTRE TRE BALLERINE UNA COREOGRAFIA CHE DIVENTA VIRALE SU TIKTOK PER SPERNACCHIARE IL GIOCATORE – NEL VIDEO INSIEME ALLA CANTANTE SPAGNOLA CI SONO NATALIA PALOMARES, ANNE TEN, BALLERINA UCRAINA ED ELENA MARIN - IL QUARTETTO BALLA SULLE NOTE DELLA CANZONE DI SHAKIRA PENSATA PER UMILIARE IL GIOCATORE, EX DELLA CANTANTE, CHE L'HA TRADITA...





Dagotraduzione shakira Da qualche settimana, Shakirase è diventata una tendenza in diversi social network grazie alla collaborazione in "Music Sessions Vol. 53″ che ha realizzato con l'argentino Bizarrap in cui ha dedicato una canzone al suo ex compagno Gerard Piqué e alla sua attuale fidanzata, Clara Chía Martí. La canzone ha suscitato polemiche a causa dei riferimenti utilizzati dalla cantante colombiana, che ha paragonato la nuova fidanzata del calciatore alle auto Twingo e agli orologi da polso Casio, insinuando di avere una superiorità rispetto alle celebrità spagnole. E la popolarità della canzone non ha significato solo guadagni milionari sia per lei che per il produttore argentino, ma anche la partecipazione a video divertenti sui social network con diversi versi delle loro canzoni, a cui la stessa cantante non ha esitato a partecipare. elena marn 1 Dopo la pubblicazione della popolare collaborazione, che ha più di 160 milioni di visualizzazioni su YouTube, milioni di video di utenti di TikTok sono stati condivisi sulla piattaforma al ritmo della popolare canzone, e anche la stessa Shakira è stata incoraggiata a partecipare alla coreografia. Accanto alla cantante compaiono tre ragazze: Natalia Palomares natalia palomares Nel video di Shakira, Palomares, 29 anni, indossa una felpa bianca con cappuccio e pantaloni da jogging verde militare. TikTok: natotonel Instagram: natotonel Anne Ten La ballerina ucraina è una delle più riservate della squadra di Shakira e sui suoi social media ha preso posizione contro la guerra del suo Paese con la Russia. Nel post, Anne Ten indossa anche una T-shirt bianca e la abbina a pantaloni neri. TikTok: Anne Ten Instagram: chonany_ Elena Marín anne ten 3 È una ballerina madrilena che ha avuto esperienze di recitazione e modella. Nel TikTok, Elena Marín indossa un top nero corto con pantaloni blu ed è l'ultima ad apparire nello scatto. Instagram: elenaasm Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023 natalia palomares 3 elena marin 2 anne ten 1 natalia palomares 2 shakira elena mari??n elena marin 3 shakira 1 shakira natalia palomares 1 anne ten