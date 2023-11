CHE FIGURA DA PERACOTTARI PER GLI ORGANIZZATORI DI PARIGI -BERCY - DOPO LE POLEMICHE PER IL MATCH CONCLUSO ALLE 2:37 DEL MATTINO CONTRO MCDONALD, SINNER (CHE AVREBBE DOVUTO GIOCARE NEL POMERIGGIO CONTRO DE MINAUR) DECIDE DI RITIRARSI – BERTOLUCCI E PANATTA SI INCAZZANO PER COME E' STATO TRATTATO L'AZZURRO NUMERO 4 DEL MONDO – LA SCELTA DI JANNIK E’ STATA FATTA IN VISTA DEL PROSSIMO OBIETTIVO, OVVERO LE ATP FINALS…

Grazie alla folle programmazione e alla supina sottomissione dei giocatori il pubblico serale prenderà posto con 2 ore e 1/2 di ritardo e Sinner scenderà in campo non prima delle 23.30/24. Vergogna!!!!!"

"Ha ragione Sinner ,gli organizzatori del torneo devono cambiare perché non è la prima volta che succede. Sono orari che non esistono perché sbilancia il metabolismo. Le 2.30 non è un orario per giocare a tennis".

Da corrieredellosport.it

Sinner non ce la fa ed ha scelto di ritirarsi da Parigi-Bercy. L'altoatesino è reduce dalla dura nottata contro Mackenzie McDonald, con il match che si è concluso dopo tre set alle 2:37 del mattino. Sinner sarebbe dovuto scendere di nuovo in campo oggi, per gli ottavi di finale non prima delle ore 17:00 contro Alex De Minaur, che ora passa direttamente ai quarti.

Lo stesso Sinner aveva già parlato del possibile ritiro: "Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò", le sue parole dopo il duro match nella notte. La vicinanza tra i due match, con sole 14 ore di riposo date all'azzurro, ha scatenato numerose polemiche, da Bertolucci a Panatta, tutti infuriati per come è stato trattato l'attuale numero 4 del mondo.

Una scelta fatta probabilmente in vista del prossimo obiettivo, ovvero le Atp Finals a cui Sinner arriverà sicuramente da numero 4 del ranking, con un sorteggio dunque migliore. Il torneo inizierà il 12 novembre ed è probabile che l'altoatesino non abbia voluto rischiare, optando dunque per il ritiro.

